کارکنان سابق گوگل و فیس بوک به جنگ این دو شرکت می روند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، این افراد که معتقدند استفاده بیش از حد از شبکه های اجتماعی و گوشی های هوشمند سلامت انسان و همبستگی اجتماعی را به خطر می اندازد، با هم متحد شده اند تا آنچه که توسط کارفرمایان سابقشان به وجود آمده را به چالش بکشند.

آنها مرکزی به نام مرکز فناوری انسانی تاسیس کرده اند. این مرکز یک مجموعه غیرانتفاعی است که با مجموعه های دیگری بر علیه اعتیاد روزافزون به فناوری لابی می کند و قصد دارد تبلیغاتی را در این زمینه در ۵۵ هزار مدرسه دولتی در آمریکا انجام دهد.

پیکار تبلیغاتی این گروه حقیقت در مورد فناوری نام دارد و تا به حال موفق به جذب ۷ میلیون دلار بودجه شده است. همچنین ۵۰ میلیون دلار بودجه برای آموزش دانش آموزان، والدین و معلمان درنظر گرفته شده تا آنها از پیامدهای اعتیاد بیش از حد به فناوری آگاه شوند و جلوی این وضعیت را بگیرند.

تریستن هریس یکی از موسسان این مرکز که مدتها کارمند گوگل بوده می گوید: ما در داخل این شرکت ها بوده ایم و می دانیم آنها از چه ابزاری استفاده می کنند، چگونه صحبت می کنند و شیوه مهندسی آنها چگونه عمل می کند. بزرگترین ابررایانه های جهان در گوگل و فیس بوک قرار دارد و آنها به سمت مغزهای مردم و بچه ها نشانه گیری شده اند.

یکی دیگر از اهداف این مرکز لابی با نمایندگان کنگره برای وادار کردن آنها به وضع قوانینی به منظور کاهش قدرت و نفوذ شرکت های فناوری است. در حال حاضر تصویب قانونی جدید برای کاهش تاثیر فناوری بر سلامت کودکان و تصویب قانون دیگری برای ممنوع کردن استفاده از بات های دیجیتال بدون شناسایی هویت طراح آنها در دستور کار قرار گرفته است.