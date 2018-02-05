به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمودرضا جمشیدی از مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران کشور کناره‌گیری کرد و حجت‌الاسلام بهجت‌پور به جای ایشان مسئولیت اداره این نهاد مهم حوزوی را به عهده گرفت.

در جلسه شورای سیاسیت گذاری حوزه‌های علمیه خواهران، پس از کناره‌گیری حجت‌الاسلام جمشیدی برای جانشینی ایشان رأی‌گیری به عمل آمد و پس از این رأی‌گیری حجت‌الاسلام عبدالکریم بهجت‌پور به عنوان مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور معرفی شد.

حجت الاسلام بهجت‌پور فارالتحصیل سطح ۴ حوزه در رشته تفسیر و علوم قرآن از حوزه علمیه قم در سال ۱۳۷۶ بوده و از رساله علمی خود در سال ۱۳۸۰ دفاع کرد و موفق به اخذ مدرک شد.

وی همچنین سوابقی همچون معاونت فرهنگی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، قائم مقام نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های آزاد، معاونت آموزش حوزه علمیه قم، مدیریت مدارس حوزه علمیه قم و ریاست پژوهشکده دانش نامه نگاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی را در کارنامه خود دارد.

حجت الاسلام جمشیدی نیز از ابتدای تأسیس حوزه‌های علمیه خواهران به عنوان جانشین مرحوم آیت الله شرعی در حوزه‌های علمیه خواهران مشغول فعالیت بود و بعد از ارتحال آیت الله شرعی مدیر حوزه‌های علمیه خواهران شد.

گفتنی است مراسم تودیع و معارفه مدیر جدید حوزه‌های علمیه خواهران چهارشنبه ۱۸ بهمن‌ماه در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران برگزار می‌شود.