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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۴:۳۰

برگزاری نشست تخصصی «موزه، سینما، آموزش» در موزه سینما

برگزاری نشست تخصصی «موزه، سینما، آموزش» در موزه سینما

نشست تخصصی «موزه، سینما، آموزش» در موزه سینمای ایران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی موزه سینما، نشست تخصصی «موزه، سینما، آموزش» روز شنبه ۱۲ خرداد ساعت ۱۶ در سالن فردوس موزه سینما برگزار می‌شود.

در این نشست تخصصی مجید اسماعیلی مدیرعامل موزه سینما، منوچهر شاهسواری مدیر فرهنگی و تهیه‌کننده سینما، سیداحمد محیط طباطبایی رئیس شورای بین‌المللی موزه‌ها، پروین ثقه‌الاسلامی مدیر اسبق کاخ گلستان و مدیر فرهنگی حضور دارند.

حضور در این نشست برای علاقمندان آزاد و رایگان است. این نشست قرار بود همزمان با هفته جهانی موزه‌ها و میراث فرهنگی برگزار شود اما به دلیل شهادت رئیس جمهور آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی لغو شده بود.

کد مطلب 6122423
سید امیر شایان حقیقی

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