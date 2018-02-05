به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، شبکه ان‌بی‌سی سفارش ساخت یک برنامه ۱۰ اپیزودی با عنوان «بازی‌های تیتان» را به دواین جانسون داد. جانسون قرار است در این برنامه که فیلمنامه‌ نوشته شده‌ای ندارد، بازی نیز بکند. این برنامه در قالب یک برنامه رقابتی - ورزشی جدید ساخته می‌شود.

قرار است این رقابت چنان باشد که فرصتی برای هر فرد ایجاد کند که بتواند ذهن، جسم و قلبش را به آزمون بگذارد.

«بازی‌های تیتان» یا «بازی‌های خدای خورشید» رقابت‌کنندگان را در سراسر آمریکا به چالش می‌کشد و هر رقیب از یک ناحیه در برابر ناحیه دیگر وارد مبارزه می‌شود و در پایان فصل از ۶ تیتان که از هر ناحیه بالا آمده‌اند، یک نبرد اسطوره‌ای برای تعیین برندگان زن و مرد انجام می‌شود.

استقبال از برنامه‌های بدون فیلمنامه یکی از دلایل شکل گرفتن این برنامه است.

دواین جانسون که به تازگی تایید کرده برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ وارد عمل می‌شود امسال ستاره فیلم جدید دیزنی با عنوان «گشت در جنگل» خواهد بود که بر مبنای پارک موضوعی دیزنی ساخته می‌شود.

قرار است فیلمبرداری ۱۰ اپیزود نخست برنامه شبکه ان‌بی‌سی از سپتامبر شروع شود اما هنوز زمانی برای روی آنتن رفتن این برنامه اعلام نشده است.