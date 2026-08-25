به گزارش خبرنگار مهر، محمد ایزدی ظهر سه شنبه در آیین کلنگزنی پروژههای تولید ورقه و فویل آلومینیومی شهرستان جاجرم، اظهار داشت: یکی از شاخصترین پروژههای شهرستان، نیروگاه خورشیدی با اعتبار ۲ همت است که در کنار پروژه محور میامی ـ جاجرم، با تدبیر استاندار خراسان شمالی و همراهی نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری و اجراست.
ایزدی با بیان اینکه رویکرد مدیریتی در جاجرم بر پایه عدالتمحوری، مردممحوری و تکمیل پروژههای نیمهتمام است، گفت: ۹۰ درصد مصوبات سفر شهرستانی استاندار خراسان شمالی در جاجرم محقق شده است.
فرماندار جاجرم ادامه داد: در حوزه راههای روستایی، شهرستان در مسیر «راه سبز» قرار دارد و تلاش میکنیم هیچ راه خاکی در روستاهای شهرستان باقی نماند و همچنین تمامی نقاط حادثهخیز جاجرم برطرف شود.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای احیای حقوق و منابع مالی شهرستان، خاطرنشان کرد: احیای واحدهای راکد نیز در دستور کار قرار گرفته و تاکنون دو واحد راکد به چرخه فعالیت بازگشتهاند.
ایزدی تکمیل زنجیره ارزش افزوده آلومینا را از دیگر اولویتهای شهرستان جاجرم عنوان کرد و گفت: اجرای پروژههای تولید ورقه و فویل آلومینیومی در همین راستا، گامی مهم برای تکمیل زنجیره ارزش، جلوگیری از خامفروشی و ایجاد اشتغال در شهرستان است.
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