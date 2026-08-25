تسریع در نوسازی بافت فرسوده منطقه ۱۰ پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اخ‌الصنایع، در نشست بررسی پروژه های منطقه ۱۰، ساماندهی مسائل مالکیتی و سرقفلی، ایجاد هماهنگی میان مالکان و رفع موانع حقوقی را از مهم‌ترین الزامات تسریع در فرآیند نوسازی دانست و بر ضرورت پیگیری مستمر این موضوعات تأکید کرد.

در ادامه نشست، آخرین وضعیت پروژه آذرخش و مسائل مرتبط با مالکیت،موضوعات حقوقی و موانع اجرایی آن بررسی شد.

حاضران بر ضرورت پیگیری مسائل حقوقی، ساماندهی جداره‌ها و ایجاد هماهنگی میان مالکان و سایر ذی‌نفعان برای فراهم شدن زمینه پیشبرد پروژه تأکید کردند.

وضعیت مدارس متروکه و فضاهای آموزشی نیازمند بازسازی نیز از دیگر محورهای این نشست بود. در این بخش بر تعیین تکلیف حقوقی این املاک و فراهم کردن زمینه استفاده مجدد از ظرفیت آنها برای توسعه و تأمین فضاهای آموزشی مورد نیاز منطقه تأکید شد.

کمالی‌زاده، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران، با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد از نوسازی پلاک‌های منفرد به نوسازی در مقیاس بلوک،این رویکرد را زمینه‌ساز ارتقای کیفیت محیط شهری و افزایش سرانه‌های خدماتی عنوان کرد.

وی همچنین با اشاره به پیشرفت ۹۰ درصدی شبکه فاضلاب منطقه ۱۰، از پیگیری برای تکمیل این شبکه تا پایان سال خبر داد و بر ضرورت توسعه پارکینگ‌ها و فضاهای فرهنگی، ورزشی و آموزشی متناسب با نیازهای منطقه تأکید کرد.

پس از پایان این نشست مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران و شهردار منطقه از تعدادی از املاک واقع در طرح در خیابان مالک‌اشتر، کوچه نوری‌زادگان، طرح ۳۱ پلاک خوش و پلاک‌های محدوده بریانک بازدید کردند.

در این بازدید، آخرین وضعیت تملک، مسائل و مشکلات مالکان و موانع حقوقی و اجرایی این املاک مورد بررسی قرار گرفت و بر تسریع در تعیین تکلیف املاک، رفع موانع موجود و اطلاع‌رسانی شفاف به مالکان و ذی‌نفعان تأکید شد.