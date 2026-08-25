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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۶

نمایش ۲ مستند در «سالن حقیقت»

نمایش ۲ مستند در «سالن حقیقت»

مستندهای «خلیفه» به کارگردانی محمد محمدی و «صغری رئیس» به کارگردانی سیدصادق کاظمی در سالن حقیقت روی پرده می‌روند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، فردا چهارشنبه چهارم شهریور ۲ مستند «خلیفه» به کارگردانی محمد محمدی و «صغری رئیس» به کارگردانی سیدصادق کاظمی در «پاتوق مستند» نمایش داده می‌شوند.

«صغری رئیس» ساخته سید صادق کاظمی درباره پیرزنی روستایی است که در باغش به تنهایی زندگی می‌کند.

«خلیفه» به کارگردانی محمد محمدی، روایت زندگی پیرمردی در یکی از روستاهای کردستان است؛ کسی که در جوانی شانزده فرزند خود را از دست داده و پس از مرگ هفدهمین فرزندش، نذری می‌کند.

فردا چهارشنبه چهارم شهریور «پاتوق مستند» از ساعت ۱۶ برقرار و حضور برای علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.

کد مطلب 6927391

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