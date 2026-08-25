به گزارش خبرگزاری مهر،۶ پروژه عمرانی، ورزشی و آبرسانی در شیروان افتتاح و کلنگ‌زنی شد

این پروژه‌ها با هدف توسعه متوازن، تقویت زیرساخت‌ها و تحقق عدالت اجتماعی در مناطق روستایی شیروان به بهره‌برداری رسید یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد.

در نخستین برنامه، زمین چمن مصنوعی روستای گلیان به مساحت یک هزار و ۳۰۰ مترمربع و با اعتبار ۶۰ میلیارد ریال افتتاح شد. اعتبار این پروژه از محل مسئولیت اجتماعی وزارت نفت و با پیگیری نماینده مجلس تأمین شده و با همکاری دهیاری، اداره ورزش و جوانان و فرمانداری شیروان به بهره‌برداری رسید.

این زمین چمن با هدف توسعه امکانات ورزشی، افزایش نشاط اجتماعی و فراهم کردن فضای مناسب برای فعالیت جوانان روستا ایجاد شده است.

همچنین عملیات اجرایی پروژه تأمین آب مجتمع دو روستایی مشهد طرقی با اعتبار ۱۲۰ میلیارد ریال آغاز شد. این طرح شامل حفاری چاه تا عمق ۲۵۰ متر است و با هدف پایدارسازی منابع آب و تأمین نیازهای زیرساختی روستاهای تحت پوشش اجرا می‌شود.

پروژه زیرسازی روستاهای مشهد طرقی علیا و سفلی نیز با اعتبار ۴۲ میلیارد ریال و در مساحتی حدود چهار هزار و ۲۰۰ مترمربع افتتاح شد. این طرح برای نخستین‌بار زمینه اجرای طرح هادی روستایی در این مناطق را فراهم کرده و در ساماندهی معابر و بهبود سیمای روستاها مؤثر است.

در ادامه، طرح روکش آسفالت به طول چهار کیلومتر و پل باکسی روستای رزمغان با هدف بهسازی راه‌های روستایی و ارتقای ایمنی تردد به بهره‌برداری رسید.

پروژه آبرسانی روستای ورگ نیز شامل اجرای ۲ کیلومتر خط انتقال و احداث چهار باب حوضچه با اعتبار ۶۶ میلیارد ریال افتتاح شد.

همچنین خط انتقال آب روستای تنسوان به طول هفت کیلومتر و سه باب حوضچه شیرآلات با اعتبار ۶۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

با اجرای این طرح‌ها، بخشی از نیازهای زیرساختی روستاهای شیروان در حوزه‌های آب، راه، ورزش و عمران روستایی تأمین شد.