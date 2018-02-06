افزایش ۲برابری ساخت مسکن مددجویان روستایی در صورت همکاری دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید پرویز فتاح با اشاره به اینکه هفت درصد جمعیت گیلان تحت حمایت کمیته امداد است درحالیکه این رقم در کل کشور کمتر از شش درصد است گفت: تعداد قابلتوجهی از خانوارهای تحت حمایت در این استان با اجرای طرحهای اشتغالزایی از چرخه حمایتی کمیته امداد خارج و افراد نیازمند جدید جایگزین شدهاند.
فتاح با تأکید بر اینکه ایجاد اشتغال برای خانوارهای تحت حمایت یکی از مهمترین مأموریتهای کمیته امداد است افزود: تسهیلات اشتغالزایی مددجویان استان گیلان از محل اعتبارات بانکهای عامل امسال با افزایش دو برابری به ۱۰۰ میلیارد تومان رسید که با اختصاص ۳۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات صندوق قرضالحسنه امداد ولایت به این امر، زمینه ایجاد هفت هزار شغل برای مددجویان این استان فراهمشده است.
وی با تأکید بر اینکه سال آینده در صورت همراهی دولت و مجلس میتوان ساخت مسکن برای مددجویان روستایی را تا دو برابر افزایش داد اظهار امیدواری کرد که سال آینده جشن صاحبخانه شدن همه مددجویان روستایی استان گیلان اعلام شود.
رئیس کمیته امداد اظهار کرد: دو هزار مسکن مددجویی فرسوده در استان گیلان شناساییشده است که اگر دولت و مجلس در این زمینه همکاری کنند این تعداد واحد، سال آینده تعمیر و بهسازی میشود.
وی با اعلام اینکه امسال هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی برای مددجویان استان گیلان ساختهشده است گفت: از این تعداد هزار واحد طبق تفاهمنامه میان کمیته امداد و سپاه، ۵۰۰ واحد با کمک دولت و ۲۰۰ واحد نیز از منابع دیگر ساختهشده است.
فتاح بابیان اینکه در سال جاری با همکاری دولت و مجلس مستمری مددجویان به سه برابر افزایش یافت افزود: بر این اساس مستمری یک خانوار پنجنفره تحت حمایت از ۱۰۰ هزار تومان در ماه به ۴۶۵ هزار تومان رسیده است.
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