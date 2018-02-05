دبیر سازمان نظام صنفی رایانه ای منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی آذرکار به عنوان دبیر پنجمین دوره هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران منصوب شد.
وی به موازات فعالیت در کسب و کارهای حوزه نرم افزار، سوابق صنفی در سازمان نظام صنفی رایانه ای و انجمن انفورماتیک ایران دارد.
آذرکار علاوه بر عضویت در چهارمین و پنجمین دوره هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران از سال ۱۳۹۳ تاکنون ، رئیس کمیسیون استاندارد و تدوین مقررات سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران از سال ۱۳۸۷ تا به امروز بوده است.
عضویت در هیات رئیسه و دبیر کمیته فنی فناوری اطلاعات و همچنین نماینده سازمان نظام صنفی رایانهای در کمیته برنامهریزی سازمان ملی استاندارد از دیگر سوابق وی است.
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