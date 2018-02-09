۲۰ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۰۲

در گفتگو با مهر تشریح شد؛

گرانی سفر و کمبود امکانات سد راه رونق صنعت گردشگری است

رییس کمیسیون گردشگری اتاق ایران اعتقاد دارد در صورتی که گردشگری داخلی رونق یابد، علاوه‌بر کاهش خروج ارز از کشور، شاهد شکوفایی و توسعه استان‌های پرجاذبه خواهیم بود.

احمد اصغری رییس کمیسیون گردشگری، اقتصاد هنر و اقتصاد ورزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به سفر سالانه دو و نیم میلیون نفر از ایرانی‌ها به کشور ترکیه و در مقابل ورود تعداد کمی از مردم این کشور به ایران، گفت: همواره دلایل بسیاری سد راه ورود بی‌شمار گردشگران خارجی به کشورمان بوده اما در این بین گرانی سفر و البته کمبود امکانات از مولفه‌های مهم محسوب می‌شود که نمی‌توان از آن‌ها چشم پوشید.

اصغری با بیان اینکه اگر بخش خصوصی مورد حمایت بیشتر مسئولان و تصمیم‌گیران حوزه گردشگری قرار بگیرد حتما شاهد افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی برای رفع کمبود امکانات خواهیم بود، بیان کرد: اگر تسهیلات ارزان قیمت به سرمایه‌گذاران تعلق بگیرد و در مقابل تسهیلات قانونی مناسب نیز شامل فعالان این صنعت شود، بدون شک می‌توان علاوه بر اشتغالزایی به سمت رونق حوزه گردشگری نیز حرکت کرد.

وی ادامه داد: امروزه مسئولان کشورهایی مانند ترکیه و حتی گرجستان به این باور دست یافته‌اند که گردشگری می‌تواند موتور مولد اقتصاد و البته بستری برای ایجاد اشتغال کشورشان باشد از این رو با توجه به این حوزه و رفع موانع توانسته‌اند گردشگران کشورهای مختلف را به خود جذب کنند و همین امر سبب افزایش ارزآوری به کشورهای مذکور شده است.

اصغری همچنین تصریح کرد: به نظر می‌رسد آژانس‌های گردشگری کشورهایی مانند ترکیه نیز توانسته‌اند بازارهای هدف خوبی را شناسایی کنند و در این بین با ارائه بسته‌های سفر ارزان قیمت، نگاه گردشگران خارجی از جمله ایرانیان را جلب کنند و این در حالی است که چنین رویکردی در داخل کشور به وضوح دیده نمی‌ شود.

رییس کمیسیون گردشگری اتاق ایران با اشاره به اینکه تصمیم‌سازان عرصه گردشگری کشورمان باید تدبیر ویژه‌ای برای ایجاد رونق در گردشگری داخلی انجام دهند تا بتوان نظر بسیاری از هموطنان را به ایرانگردی جلب کرد، گفت: امروزه بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران اعتقاد دارند در صورتی که گردشگری داخلی رونق یابد، علاوه‌بر اینکه آمار سفرهای خارجی و خروج ارز از کشور کاهش می‌یابد، در ادامه همچنین شاهد شکوفایی اقتصادی و توسعه در سراسر کشور خصوصا استان‌های پرجاذبه تاریخی، طبیعی و گردشگری خواهیم بود.

