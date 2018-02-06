به گزارش خبرنگار مهر، محبوب حیدری بعدازظهر دوشنبه در حاشیه بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های راه‌سازی در شمال استان اردبیل به خبرنگار مهر گفت: این محور به طول ۹۶ کیلومتر بوده و تا پایان سال ۹۵ فقط دو کیلومتر از آن تکمیل شده است.

وی افزود: طول مطالعه شده این پروژه هشت کیلومتر و طول در دست مطالعه نیز ۴۶ کیلومتر است و برای تکمیل نیازمند ۲۳۰ میلیارد تومان اعتبار هستیم.

مدیرکل راه و شهرسازی استان با اشاره به نیاز مبرم پروژه‌های راه‌سازی به تأمین اعتبار اضافه کرد: در چهار خطه پارس‌آباد- سه‌راهی مشگین شهر نیز که به طول ۱۶۴ کیلومتر است، امسال اجرای دو کیلومتر را برنامه‌ریزی کردیم که تا به امروز ۷۰ درصد پیشرفت دارد.

به گفته حیدری طول کل در دست اجرا ۲۱ کیلومتر و طول در دست مطالعه ۱۴۳ کیلومتر است و برای تکمیل این محور نیز ۴۲۰ میلیارد تومان اعتبار موردنیاز است.

وی همچنین به بهسازی چهار خطه سه‌راهی رضی- گرمی اشاره کرد و افزود: کل طول مسیر ۹۰ کیلومتر است که تا پایان سال گذشته ۱۰ کیلومتر از بزرگراه احداث شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان ادامه داد: امسال اجرای پنج کیلومتر برنامه‌ریزی شده بود که تاکنون ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

حیدری تأکید کرد: بهسازی هشت کیلومتر از این محور در دست اجرا بوده و ۲۸ کیلومتر مطالعه شده است که جهت تکمیل ۲۱۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.