به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با گرامیداشت هفته پژوهش، دانشگاه هنر و معماری کمالالملک با همکاری یک شرکت سینمایی و شهرداری نوشهر اقدام به برگزاری اکران ویژه فیلم سینمایی در میان تپهها و معرفی کتاب این اثر میکند.
این رویداد با محوریت موضوع «فیلمسازی مستقل در ایران؛ پژوهش و روایت یک تجربه» و با حضور محمدرضا کیوانفر نویسنده و کارگردان فیلم که این اثر را با مشاوره عباس کیارستمی ساخته است، برگزار خواهد شد.
نشست تخصصی این برنامه روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه در سینما شقایق نوشهر، از ساعت ۱۷:۳۰ در سینما شقایق آغاز خواهد شد.
این فیلم پیشتر موفق به کسب جایزه بهترین فیلم جشنواره مینا هلند ۲۰۲۰ شده و در جشنوارههای معتبر بوسان کره جنوبی، وزول فرانسه، گوتنبرگ سوئد، کازان روسیه و ۱۴ جشنواره جهانی دیگر به نمایش درآمده است.
