ناکامی غرب از توافق برسر پیش نویس قطعنامه ضد سوری در شورای امنیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، نشست شورای امنیت سازمان ملل صحنه درگیری لفظی شدید بین نمایندگان آمریکا و روسیه درباره استفاده از تسلیحات شیمیایی در سوریه بود.

شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه در دستیابی به توافق درباره پیش نویس قطعنامه ای برای ایجاد ساز و کار جدیدی به منظور مجازات کسانی (تروریست هایی) که از تسلیحات شیمیایی در سوریه استفاده کردند ناکام ماند. نشست این شورا صحنه مناقشه شدید و اتهام زنی بین نمایندگان روسیه و آمریکا بود.

هدف از پیش نویس قطعنامه ای که کشورهای آمریکا، انگلیس و فرانسه ارائه کردند تدوین ساز و کاری جدید به جای ساز و کار تحقیق مشترک بین سازمان ملل متحد و سازمان منع تسلیحات هسته ای است که سال ۲۰۱۵ تشکیل شد و فعالیت آن نوامبر سال گذشته پس از تمدید نشدن در پی وتوی روسیه پایان یافت.

نشست روز دوشنبه شورای امنیت که برای بررسی بیست و پنجمین گزارش ماهانه «احمد ازومجو» مدیرکل سازمان منع سلاح های شیمیایی برگزار شد صحنه درگیری لفظی شدید بین نمایندگان آمریکا و روسیه درباره استفاده از تسلیحات شیمیایی در سوریه بود.

نیکی هیلی نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد، واسیلی نبنزیا همتای روس خود را به مانع تراشی در نشست شورای امنیت و ممانعت از اقدام بین المللی برای مجازات عاملان استفاده از تسلیحات شیمیایی در سوریه متهم کرد.

هیلی موضع روسیه را در حمایت از دولت سوریه «فاجعه واقعی» توصیف کرد!

نبنزیا نیز از دولت سوریه دفاع کرد و گفت: «هیچ سند و مدرکی دال بر دست داشتن دولت سوریه در استفاده از تسلیحات شیمیایی در این کشور وجود ندارد.»

همچنین منذر منذر، معاون نماینده دایم سوریه در سازمان ملل متحد بار دیگر بر مخالفت کشورش با استفاده از تسلیحات شیمیایی یا انواع دیگر تسلیحات کشتار جمعی تاکید کرد.

وی گفت: «سوریه استفاده از تسلیحات شیمیایی را به شدت محکوم می کند و آن را جنایت ضد بشریت می داند. استفاده از این تسلیحات مردود و غیر اخلاقی است و تحت هیچ شرایطی قابل توجیه نیست.»

منذر در نشست روز دوشنبه شورای امنیت افزود:‌ «کسانی که از تسلیحات شیمیایی در سوریه استفاده کردند مردم این کشور را هدف قرار دادند و این مردم تا امروز قربانی اصلی جنایات گروه های تروریستی مسلح هستند تروریست هایی که حتی از استفاده از تسلیحات شیمیایی علیه مردم بی گناه هیچ ابایی نداشتند.»