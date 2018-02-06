نائورت: روسیه مسئول حملات شیمیایی سوریه است!

به گزارش خبرگزاری مهر، «هدر نائورت» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پیامی توئیتری به ناکامی غرب از توافق برسر پیش‌نویس قطعنامه ضد سوری واکنش نشان داد و نوشت: ما (آمریکا) نسبت به اتهام تداوم استفاده از گاز کلر علیه شهروندان بیگناه سراقب هوشیارانه عمل می‌کنیم.

وی در ادامه ادعا کرد: روسیه باید مسئولیت استفاده از تسلیحات شیمیایی در سوریه را بر عهده بگیرد و جامعه بین‌الملل هم باید آنهایی را که مسئول انجام این حملات هستند مورد پیگرد (قانونی) قرار دهد.

علاوه‌براین، وی در بیانیه‌ای رسمی که از سوی وزارت خارجه آمریکا صادر شد، بر موضع‌گیری خود مبنی بر متهم جلوه دادن روسیه و سوریه تاکید کرد و گفت: آمریکا به شدت در قبال تداوم استفاده از گاز کلر از سوی دولت سوریه که این‌بار در سراقب واقع در ادلب صورت گرفت، هوشیار است. این ششمین حمله طی ۳۰ روز گذشته است و از جامعه بین‌الملل می‌خواهیم تا در اعمال فشار بر بشار اسد و حامیانش، همصدا باشد!

گفتنی است شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه در دستیابی به توافق درباره پیش نویس قطعنامه ای برای ایجاد ساز و کار جدیدی به منظور مجازات کسانی (تروریست هایی) که از تسلیحات شیمیایی در سوریه استفاده کردند ناکام ماند. نشست این شورا صحنه مناقشه شدید و اتهام زنی بین نمایندگان روسیه و آمریکا بود.

هدف از پیش نویس قطعنامه ای که کشورهای آمریکا، انگلیس و فرانسه ارائه کردند، تدوین ساز و کاری جدید به جای ساز و کار تحقیق مشترک بین سازمان ملل متحد و سازمان منع تسلیحات هسته ای است که سال ۲۰۱۵ تشکیل شد و فعالیت آن نوامبر سال گذشته پس از تمدید نشدن در پی وتوی روسیه پایان یافت.