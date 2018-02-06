لیبرمن: قصد حمله به نوارغزه را نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی تأکید کرد که این رژیم قصد ندارد جنگ جدیدی را علیه نوار غزه آغاز کند.

بر اساس این گزارش، لیبرمن در نشست فراکسیون پارلمانی حزب «اسرائیل خانه ما» اعلام کرد که مانورهای اخیر ارتش رژیم صهیونیستی با مشارکت نیروهای آمریکایی در اطراف نوارغزه هیچ ارتباطی با حمله به نوارغزه ندارد.

گفتنی است، این اظهارنظر وزیر جنگ رژیم صهیونیستی درحالی است که وی طی هفته های اخیر بارها مقامات جنبش های مقاومت اسلامی در نوار غزه را به جنگ و ترور تهدید کرده است.