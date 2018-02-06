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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۸:۵۸

لیبرمن: قصد حمله به نوارغزه را نداریم

لیبرمن: قصد حمله به نوارغزه را نداریم

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در سخنانی اعلام کرد که این رژیم قصد آغاز جنگ جدیدی در غزه را ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی تأکید کرد که این رژیم قصد ندارد جنگ جدیدی را علیه نوار غزه آغاز کند.

بر اساس این گزارش، لیبرمن در نشست فراکسیون پارلمانی حزب «اسرائیل خانه ما» اعلام کرد که مانورهای اخیر ارتش رژیم صهیونیستی با مشارکت نیروهای آمریکایی در اطراف نوارغزه هیچ ارتباطی با حمله به نوارغزه ندارد. 

گفتنی است، این اظهارنظر وزیر جنگ رژیم صهیونیستی درحالی است که وی طی هفته های اخیر بارها مقامات جنبش های مقاومت اسلامی در نوار غزه را به جنگ و ترور تهدید کرده است.

کد مطلب 4220612

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