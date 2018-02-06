۹ فیلم جشنواره فجر به انتخاب مردم/ یک کمدی حذف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نتیجه شمارش آرای فیلم های نمایش داده شده در روز پنجم جشنواره ملی فیلم فجر مورخ ۱۶ بهمن توسط ستاد انتخاب فیلم برگزیده از نگاه تماشاگران جشنواره فیلم فجر اعلام شد.

تعداد فیلم های باقی مانده ۹ عدد است که شامل این فهرست می شوند: «دارکوب» به کارگردانی بهروز شعیبی، «بمب، یک عاشقانه» به کارگردانی پیمان معادی، «به وقت شام» به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا، «مغزهای کوچک زنده» به کارگردانی هومن سیدی، «سرو زیر آب» به کارگردانی محمدعلی باشه آهنگر، «چهارراه استانبول» به کارگردانی مصطفی کیایی، «تنگه ابوقریب» به کارگردانی بهرام توکلی، «لاتاری» به کارگردانی محمدحسین مهدویان و «عرق سرد» به کارگردانی سهیل بیرقی.

لازم به توضیح است فهرست فیلم ها بدون اولویت است.