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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۲۸

دستاوردهای ارتش در رادیو ایران شنیده می شود

دستاوردهای ارتش در رادیو ایران شنیده می شود

پیشرفت های ۴۰ ساله ارتش جمهوری اسلامی ایران در«بحث روز» واکاوی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو ایران، در آستانه ۱۹ بهمن سالروز بیعت همافران با حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و گرامیداشت روز نیروی هوایی ارتش، برنامه «بحث روز» رادیو ایران با هدف بررسی پیشرفت های ۴۰ ساله آجا از ابتدای انقلاب تاکنون، این هفته میزبان امیر دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

همچنین بنابر اعلام گروه سیاسی رادیو ایران، علاوه بر واکاوی آخرین دستاوردهای ارتش در زمینه نظامی، بررسی اقدامات انجام شده و پیش روی آجا در مناطق  زلزله زده استان کرمانشاه، از محورهای گفتگو با رییس ستاد کل ارتش خواهد بود.

برنامه «بحث روز» هر هفته چهارشنبه ها به استثنای روزهای تعطیل ساعت ۱۲:۴۵ با تهیه کنندگی احمد یوسفی مقدم، گویندگی :دکتر قربانی و گزارشگری و آیتم سازی میثم پور اعظم از رادیو ایران پخش می شود.

کد مطلب 4220679

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