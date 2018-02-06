انجمن دیابت خوزستان صاحب خانه شد/آزمایشات رایگان قند و چربی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید پرویز صالحی مؤسس درمانگاه شبانه روزی دانیال خوزستان که یک واحد از این درمانگاه را در اختیار انجمن دیابت خوزستان قرار داده تا این انجمن پس از فراز و نشیب های بسیار و خانه به دوشی های فراوان صاحب خانه شود، شامگاه گذشته در جمع خبرنگاران گفت: دیابت یک معضل جهانی است و حداقل بین هشت تا ۱۲ درصد جمعیت عمومی در تمام دنیا به این بیماری ابتلا دارند و متأسفانه با توجه به سبک زندگی این آمار روزانه افزایش پیدا می کند

وی با اشاره به اینکه دیابت مانند قاتلی خاموش سلامت جامعه را مورد تهدید قرار می دهد، افزود: از دور شاهد فعالیت خیلی پراکنده انجمن دیابت خوزستان بودیم و یکی از دغدغه های آنها نبود مکان ثابت بود؛ انتظار می رفت دانشگاه علوم پزشکی یا بهداشت در خصوص تعیین مکانی برای این انجمن همکاری می کرد چون محور درمان دیابت بر آموزش است.

صالحی با اشاره به اینکه تمام هدف این است که بیماران دیابتی بتوانند زندگی شاداب بدون محدودیت خاص داشته باشند، ادامه داد: اگر بیمار دیابتی، فشار خون و یا چربی بالا به فهم و فرهنگ بیماری خود دست پیدا کند حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد بیماری درمان شده است.

این پزشک با اشاره به اینکه بیماران دیابتی باید خودشان عضوی از تیم درمان باشند، تصریح کرد: با توجه به هدف مقدس انجمن دیابت خوزستان که صرفا خدمت رسانی است و بس؛ یک واحد درمانگاه شبانه روزی دانیال اهواز را به عنوان مکان دائمی برای بیماران دیابتی خوزستان در اختیار این انجمن قرار دادیم.

وی با تأکید بر اینکه انجام چنین فعالیت های خیرخواهانه ای به معنای پرداخت زکات علم است، گفت: آزمایش قند و چربی کلیه بیماران دیابتی در این درمانگاه به صورت رایگان انجام می شود؛ همچنین ویزیت صبح این بیماران دیابتی رایگان است.

صالحی با اشاره به اینکه کمتر از سه تا چهار درصد از بیماران دیابتی شناخته شده هستند، عنوان کرد: کشف یک دیابتی در مرحله اولیه باعث ایجاد تفاوت های بسیار در سیر درمانی می شود؛ متأسفانه برخی از بیماران دیابتی زمان دچار شدن به یک سری دردهای صعب العلاج به درمانگاه مراجعه می کنند.

این پزشک با اشاره به اینکه دیابت «ام الامراض» نامیده شده و اثرات آن از موی سر تا انگشت پای بیماران را درگیر می کند، یادآور شد: متأسفانه بیماری دیابت عوارض چشمی، قلبی و کلیوی دارد؛ شاید هر چقدر مرکز دیالیز داشته باشیم باز هم پاسخگوی سیر عظیم بیماران نباشد.

وی با اشاره به اینکه گاها کادر درمانی به دیابت مبتلا می شوند ولی با آزمایش قند ساده مسیر زندگی آنها تغییر می کند، تصریح کرد: در این درمانگاه تخفیف چشمگیری برای رادیولوژی، خدمات دندانپزشکی، خدمات دارویی و همچنین فرآیندهای زیبایی، پوست و مو بیماران دیابتی درنظر گرفته شده است.

صالحی با اشاره به اینکه همه امکانات را برای شناسایی و درمان بیماران دیابتی فراهم کرده ایم، می گوید: پایلوت و خانه اصلی انجمن دیابت خوزستان در این درمانگاه پایه گذاری شده و برای همیشه حضور خواهند داشت.

این پزشک با اشاره به اینکه در این درمانگاه تشکیل پرونده کامل برای بیماران دیابتی و صدور یک کارت دیجیتال برای آنها ادامه می دهد: یک پزشک مخصوص برای بیماران دیابتی را در درمانگاه جذب کرده ایم.