نمایشگر الماسی ۲۰۱۹ به بازار می آید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی نت، به زودی کاربران موبایل دیگر نگران افتادن و خرد شدن نمایشگرهای موبایلشان نخواهند بود.

یکی از تولید کنندگان قطعات موبایل در آمریکا مشغول ساخت یک نمایشگر از الماس است!

شرکت Akhan Semiconductor با همکاری تولیدکنندگان موبایل مشغول آزمایش این شیشه است. این فناوری احتمالا در ۲۰۱۹ عرضه شود.

شرکت مذکور اعلام نکرده با کدام تولید کننده همکاری می کند اما در بیانیه ای اعلام کرده با یک شرکت تولید کننده محافظ نمایشگر نیز همکاری می کند و احتمالا فناوری خود را در گجت های دیگر مانند دستبندهای سلامتی نیز به کار گیرد.

شیشه الماسی این شرکت Miraj Diamond Glass نام گرفته است. در این شیشه الگوی چینش نانوکریستال ها تصادفی است و به همین دلیل احتمال ایجاد ترک های عمیق در نمایشگر دستگاه کمتر می شود. شرکت Akhan نانوکریستال ها را در آزمایشگاه مخصوص خود پرورش می دهد. همچنین این شیشه از ضربه به مواد و قطعات زیر نمایشگر مانند پنل های ال ای دی یا حسگرها جلوگیری می کند.

شرکت مادر Akhan هم اکنون مشغول انجام آزمایش های فشار روی این شیشه است. علاوه بر این باید عکس العمل این شیشه الماسی نسبت به لمس نیز بررسی شود. احتمالا برای تولید نمایشگر موبایل این شیشه با مواد دیگر مانندGorilla Glass ترکیب شود.

شیشه های الماسی سیستم های نمایشی و دوربینی به وجود می آورد که سخت تر، قدرتمندتر و نازک تر هستند. همزمان لمس آنها نیز جالب تر خواهد بود.