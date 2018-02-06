اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در دشتی/ ۱۶ نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس بوشهر، سرهنگ جهانبخش صیادی اظهار داشت: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هدف ارتقای احساس امنیت خانواده‌ها و پیشگیری از گرایش به اعتیاد کنترل عوامل محیطی، حذف عوامل خطر آفرین، تمرکز به مناطق هدف، شناسایی خرده فروشان و پاتوق معتادان به ویژه معتادان متجاهر در این شهرستان به اجرا در آمد.

وی با بیان اینکه مأموران پلیس شهرستان در اجرای این طرح مقدار یک کیلو و ۵۲۸ گرم انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی را کشف و تعداد ۱۶ نفر خرده فروش و معتاد را دستگیر کردند گفت: شش نفر از دستگیر شدگان برای بهبودی و ترک اعتیاد به کمپ ترک اعتیاد معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان دشتی عنوان داشت: در این طرح چهار باند خرده فروشی و برپایی پاتوق استعمال منهدم و دو دستگاه خودرو که در جابجایی مواد مخدر فعالیت داشتند توقیف شد.