افزایش نرخ دلار مبادله ای/ کاهش ۳۵۲ ریالی قیمت رسمی یورو

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا برای امروز (سه شنبه هفدهم بهمن ماه) با ۴ ریال افزایش نسبت به روز گذشته ۳۶ هزار و ۹۵۲ ریال قیمت خورد.

همچنین هر پوند انگلیس با ۶۳۰ ریال کاهش نسبت به روز دوشنبه ۵۱ هزار و ۵۴۰ ریال و هر یورو با ۳۵۲ ریال افت ۴۵ هزار و ۶۸۱ ریال ارزشگذاری شد.

براین اساس هر فرانک سوئیس ۳۹ هزار و ۶۴۵ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۶۲۴ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۷۰۴ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۱۳۷ ریال، روپیه هند ۵۷۴ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۰ هزار و ۶۲ ریال، دینار کویت ۱۲۳ هزار و ۲۱۰ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۳۳ هزار و ۴۰۶ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۴ هزار و ۴۶ ریال، دلار هنگ کنگ ۴ هزار و ۷۲۶ ریال، ریال عمان ۹۶ هزار و ۱۰۴ ریال و دلار کانادا ۲۹ هزار و ۴۳۱ ریال قیمت خورد.

همچنین نرخ راند آفریقای جنوبی ۳ هزار و ۴۲ ریال، لیر ترکیه ۹ هزار و ۷۵۱ ریال، روبل روسیه ۶۴۳ ریال، ریال قطر ۱۰ هزار و ۱۵۲ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۹۸ ریال، لیر سوریه ۷۲ ریال، دلار استرالیا ۲۸ هزار و ۹۶۵ ریال، ریال سعودی ۹ هزار و ۸۵۴ ریال، دینار بحرین ۹۸ هزار و ۲۷۵ ریال، دلار سنگاپور ۲۷ هزار و ۹۲۵ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۳۹۴ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۵ هزار و ۷۰۶ ریال تعیین شد.

نرخ یکصد درام ارمنستان ۷ هزار و ۶۷۴ ریال، دینار لیبی ۲۷ هزار و ۷۹۸ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۸۷۲ ریال، یکصد بات تایلند ۱۱۶هزار و ۶۷۶ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۴۳۶ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۳ هزار و ۷۱۵ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۱ هزار و ۴۰۴ ریال، افغانی افغانستان ۵۳۴ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۸ هزار و ۵۴۳ ریال، منات آذربایجان ۲۱ هزار و ۸۵۵ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۱۸۹ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۳ هزار و ۷۰۰ ریال ارزش‌گذاری شد.