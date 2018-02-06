  1. استانها
  2. بوشهر
۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۰۹

رئیس شورای شهر بوشهر:

روز پاکبان در تقویم استان بوشهر ثبت شود

روز پاکبان در تقویم استان بوشهر ثبت شود

بوشهر - رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر خواستار نام‌گذاری یک روز در در تقویم استان به نام روز پاکبانان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر دهدار صبح سه‌شنبه در کارگاه آموزشی پاکبانان مدیریت پسماند شهرداری بوشهر اظهار داشت: پاکبان‌ها معمولا در ساعاتی که بیشتر شهروندان در حال استراحت هستند، مشغول به خدمت بوده و کمتر کسی تلاش‌ها و زحمات آنها را می بیند.

وی با بیان این‌که بحث کار و تلاش در فرهنگ اسلامی بحث متعالی است و جایگاه بزرگ و ارزنده‌ای دارد، ابراز داشت: بر اساس آموزه‌های دینی، بحث کار و کارگر در فرهنگ دینی ما موضوع مهم و شاخصی است که توسط بزرگان دینی مورد تائید و تاکید قرار گرفته است.

رئیس شورای شهر بوشهر خاطرنشان کرد: پاکبانان شهر با تلاش صادقانه، سلامت، نظافت و آرامش را برای مردم به ارمغان آورده‌اند و پیام آور نشاط و پاکیزگی هستند.

دهدار پیشنهاد داد یک روز در در تقویم این استان روز پاکبانان و پاکیزگی شهر نام‌گذاری می‌شود.

وی با اشاره به اتمام قرارداد پیمانکار خدمات شهری و عدم پرداخت حقوق کاگران گفت: در راستای حل مشکل کارگران، شورا با تمدید قرارداد پیمانکار تا آخر بهمن ماه موافقت کرد و همچنین قرارداد  پیمانکار جدید نیز به تصویب شورا رسید و انشاءالله اولین حقوق معوق کارگران زحمتکش در دو روز آینده پرداخت و حقوق معوق دوم نیز تا ۱۵ روز آینده پرداخت می شود.

کد مطلب 4220764

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها