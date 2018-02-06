روز پاکبان در تقویم استان بوشهر ثبت شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر دهدار صبح سه‌شنبه در کارگاه آموزشی پاکبانان مدیریت پسماند شهرداری بوشهر اظهار داشت: پاکبان‌ها معمولا در ساعاتی که بیشتر شهروندان در حال استراحت هستند، مشغول به خدمت بوده و کمتر کسی تلاش‌ها و زحمات آنها را می بیند.

وی با بیان این‌که بحث کار و تلاش در فرهنگ اسلامی بحث متعالی است و جایگاه بزرگ و ارزنده‌ای دارد، ابراز داشت: بر اساس آموزه‌های دینی، بحث کار و کارگر در فرهنگ دینی ما موضوع مهم و شاخصی است که توسط بزرگان دینی مورد تائید و تاکید قرار گرفته است.

رئیس شورای شهر بوشهر خاطرنشان کرد: پاکبانان شهر با تلاش صادقانه، سلامت، نظافت و آرامش را برای مردم به ارمغان آورده‌اند و پیام آور نشاط و پاکیزگی هستند.

دهدار پیشنهاد داد یک روز در در تقویم این استان روز پاکبانان و پاکیزگی شهر نام‌گذاری می‌شود.

وی با اشاره به اتمام قرارداد پیمانکار خدمات شهری و عدم پرداخت حقوق کاگران گفت: در راستای حل مشکل کارگران، شورا با تمدید قرارداد پیمانکار تا آخر بهمن ماه موافقت کرد و همچنین قرارداد پیمانکار جدید نیز به تصویب شورا رسید و انشاءالله اولین حقوق معوق کارگران زحمتکش در دو روز آینده پرداخت و حقوق معوق دوم نیز تا ۱۵ روز آینده پرداخت می شود.