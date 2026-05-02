به گزارش خبرنگار مهر، حیدر رفاهی صبح شنبه در آیین تجلیل از کارگران شهرداری بندر بوشهر با اشاره به جایگاه والای کار و زحمت در تعالیم اسلامی گفت: در احادیث و روایات متعدد بر شأن و منزلت کارگران تأکید شده است و پیامبر گرامی اسلام (ص) فرموده‌اند: «بر دستان کارگر بوسه می‌زنم، زیرا آتش جهنم این دستان را نمی‌سوزاند».

نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای پاکبان در کشور افزود: کارگران و پاکبانان حافظ زیبایی، پاکیزگی و طراوت شهر هستند و در عرصه‌های مختلف، از دوران دفاع مقدس تا امروز و در جنگ رمضان، جانفشانی و ایثارگری کرده‌اند.

رفاهی تصریح کرد: طبق تصمیم شورای اسلامی شهر بوشهر، دوم اردیبهشت، روز زمین پاک، به عنوان «روز پاکبان»نام‌گذاری شده تا از تلاش‌های شبانه‌روزی این قشر زحمتکش قدردانی شود.

وی همچنین درباره حمایت شهرداری از کارگران اظهار کرد: شهرداری بوشهر همواره پرداخت حقوق کارگران را در اولویت قرار داده و در آغاز هر ماه ابتدا حقوق کارگران واریز و سپس به سایر کارمندان حقوق پرداخت می‌شود.

نایب‌رئیس شورای شهر بوشهر در ادامه گفت: برای سال جاری مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان در بودجه شهرداری جهت امور نظافت شهری و نگهداری فضای سبز پیش‌بینی شده است که نشانگر توجه ویژه مدیریت شهری به کرامت و حقوق کارگران است.

رفاهی با تبریک روز ملی خلیج فارس گفت: خلیج فارس به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، گذرگاه حیاتی برای حمل‌ونقل انرژی و تجارت بین‌المللی است و استان بوشهر با بیشترین مرز آبی با خلیج فارس مردمان این دیار مرزداران شایسته ای برای این آبراه بوده اند و علیرغم تلاشهای بیهوده دشمنان خلیج فارس تا ابد خلیج فارس خواهد ماند.