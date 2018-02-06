«خجالت نکش» تلویزیونی و مفرح و سرگرم کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گودرزی نایب رییس انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران درباره فیلم سینمایی «خجالت نکش» به کارگردانی رضا مقصودی که شب گذشته ۱۶ بهمن در پردیس سینمایی ملت برای اهالی رسانه به نمایش در آمد، یادداشتی را منتشر کرده است.

در یادداشت گودرزی چنین آمده است:

«خجالت نکش؛ تلویزیونی و مفرح و سرگرم کننده

«خجالت نکش» فیلم گرم و شیرینی است اما سینما نیست. یک تله فیلم خوب است با بازی های دلچسب احمد مهرانفر و شبنم مقدمی.

وقتی فیلم را دیدم تعجب کردم که چطور سر از بخش مسابقه در آورده اما بعد به خود نهیب زدم مگر بقیه فیلم های حاضر در بخش مسابقه چقدر سینما هستند و استانداردهای سینمایی را رعایت کرده اند.

«خجالت نکش» فیلمی مفرح و سالم است و امیدوارم این سالم بودن در اکران عمومی به کمکش بیاید.

فیلم موضوع و ایده بدی ندارد اما به عمق راهی پیدا نکرده و در سطح باقی مانده است. مشکل جمعیت در دهه های اخیر با ۲ سیاست کاملا قرینه وجود داشت؛ کنترل مطلق و رهاسازی مطلق که فیلم می توانست این مساله را در درونمایه طنز خود تحلیل کند.

در فضای امروز سینما که فیلم ها در آپارتمان و محیط های بسته قصه خود را تعریف می کنند «خجالت نکش» قصه خود را در فضایی روستایی و سرسبز روایت می کند که خود یک ویژگی برای شیرین تر شدن قصه و روح دادن به کلیت فیلم به حساب می آید.»