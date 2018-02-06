دشمنان داخلی نظام جمهوری اسلامی ایران از شهدا شرمسار باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی آل هاشم سه شنبه در یادواره شهدای شهرستان اهر بابیان اینکه عزت، شرف و افتخار امروز جمهوری اسلامی مدیون خون شهداست، اظهار کرد: اگر می بینیم مسئولان نظام جمهوری در خارج از کشور و در مجامع بین المللی با عزت و اقتدار سخنرانی می کنند در واقع این عزت و اقتدار به برکت خون پاک شهداست.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی افزود: آنهایی که در داخل کشور شبانه روز بر علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی تلاش می کنند می‌بایست از خون پاک شهدا خجالت بکشند اما دشمنان خارجی می‌دانند که ملت ایران همواره پیرو راه شهدای گرانقدر هستند.

وی یکی از راه های ادای وظیفه در قابل شهدا را برگزاری یادواره های شهدا عنوان کرد، گفت: تکرار یادواره های شهدا اشکالی ندارد در حالی که هر قدر تکرار یادواره شهدا بیشتر باشد همانقدر از ثواب بیشتری برخوردار است.

حجت الاسلام آل هاشم با اشاره به اینکه تجلیل از پدران، مادران، فرزندان و همسران شهدا از دیگر وظایف ما در قبال شهدا و پسداری از خون پاک آنهاست، ادامه داد: تجلیل از پدران، مادران، فرزندان و همسران شهدا به نوعی تجلیل از فرهنگ شهادت است و توصیه می کنیم والدینی که فرزند دلبند خود را در راه اسلام و نظام تقدیم کرده نباید فراموش شود.

وی تاکید کرد: چه کار کنیم تا فرهنگ اثا و شهادت و شهدا فراموش نشوند؟ برپایی نمایشگاه های دوران دفاع مقدس، نظامی و اعزام کاروان های راهیان نور به مناطق جنگی جنوب، شرق و غرب کشور است و کاروان های راهیان نور بهترین روش برای انتقال فرهنگ شهادت و دفاع مقدس به نسل های جوان جامعه است.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی به برخی اقدامات وزارت آموزش و پرورش اشاره و خاطر نشان کرد: اخیراً در بخشنامه ای حضور دانش آموزان در مزار شهدا منع شده و این وزارت مدعی شده بود که چنین اقدامی اثر منفی بر دانش آموزان می گذارد و مسئولان بی چاره آمدند این عمل را توجیح کنند که کار را از قبل بدتر کردند.

حجت‌الاسلام آل هاشم با بیان اینکه سوال بنده از آنها این است که کجا حضور بر مزار شهدا اثر منفی گذاشته که این بار دوم باشد، گفت: وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه ها باید به جای اقداماتی از این دست، وصیت نامه های شهدا را در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در دانشگاه ها و مدارس منتشر کنند.