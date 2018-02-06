مخالفت نمایندگان مجلس با افزایش سن بازنشستگی

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا عزیزی در بیان علل مخالفت کمیسیون اجتماعی با افزایش سن بازنشستگی با تاکید بر اینکه تصمیم در مورد بازنشستگان باید بر مبنای عدالت صورت بگیرد گفت: در این مورد رئیس کانون بازنشستگان از تصمیم کمیسیون اجتماعی انتقاد کرد و این در حالی است که اعضای کمیسیون معتقدند باید این تصمیم‌گیری‌ها بر مبنای عقل و منطق صورت بگیرد و با افزایش سن بازنشستگی مخالف هستند.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: ما نمی‌توانیم در پی اتخاذ تصمیمی ناگهانی برای تمام افراد که حتی ممکن است ۲۹ سال از خدمت آنها گذشته باشد، معدل ۵ سال آخر را ملاک تعیین پاداش بازنشستگی قرار دهیم یا سن بازنشستگی را ۶۵ سال درنظر بگیریم.

وی تصریح کرد: اگر سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند بدهی خود را که با سود آن رقمی بالغ بر ۱۵۰هزار میلیارد تومان را رقم می‌زند از دولت بگیرد نباید بیمه شده که ۳۰ سال حق بیمه پرداخت کرده، تاوان آن را بدهد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تاکید کرد: اگر قرار است برای افزایش سن بازنشستگی قانونی را تصویب کنیم تنها می‌توان آن را برای افرادی اجرا کرد که به تازگی استخدام شده‌اند یا افرادی که قرار است استخدام شوند و این شانس را دارند که با آگاهی وارد این مسیر شوند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، خاطرنشان کرد: سازمان تامین اجتماعی نباید به دلیل کمبود اعتبارات خود بیمه‌شدگان را تحت فشار قرار دهد، آن هم در شرایطی که می‌تواند از کمک کنونی مجلس در جهت تامین اعتبارات یا گرفتن بدهی‌اش از دولت بهره‌مند شود.