به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مراکز فرهنگی هنری منطقه ۱۱، این برنامه شامل بخشهای متنوعی از قبیل پخش کلیپ باموضوع بیعت تاریخی نیروی هوایی با حضرت امام (ره)، اجرای گروه نوازی موسیقی نظامی توسط گروه موزیک نیرو، سخنرانی و روایت گزیده خاطرات از سوی حماسه سازان هشت سال دفاع مقدس و همچنین پیشکسوتان نیروی هوایی ارتش پیرامون ارزشهای تاریخی نهفته در بیعت با حضرت امام (ره)، تجلیل از خانواده های محترم شهدا و جانبازان وایثارگران نیروی هوایی، نمایشگاه کتاب با دهها عنوان کتاب و بازه گسترده ای از موضوعات از قبیل گزیده خاطرات، حماسه آفرینی‌ها، وصیت نامه شهدا و... بخشی ازبرنامه های این مراسم است.

لازم بذکر است امیر سرتیپ فرج ا... براتپور، خلبان آزاده محمدصدیق قادری، حسین خلیلی به عنوان روایتگر، و فوزیه رضایی همسر شهید حیدر آقا زرین پور مهمانان ویژه مراسم هستند

بر اساس این گزارش رو نمایی از کتاب حماسه ماندگار که روایتی مستند از بیعت تاریخی کارکنان این نیرو با حضرت امام (ره) است، یکی دیگر از بخش‌های این برنامه است.

اهدای لوح یادبود به خانواده شهدای نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و تجلیل از آنان پایان بخش این مراسم است.

علاقه مندان می توانند در زمان یاد شده از ساعت ۱۰صبح به آدرس خیابان هلال احمر، نرسیده به میدان رازی، پردیس سینمایی رازی مراجعه و یا برای کسب اطلاعات با تلفن ۵۵۴۲۳۳۵۳ تماس حاصل کنند.