کتاب درآمدی بر فلسفه ریاضی معاصر منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب درآمدی بر فلسفه ریاضی معاصر اثر مارک کولی ون، کتابی است در زمینه فلسفه ریاضیات که توسط کامران شهبازی ترجمه شده و انتشارات نقد فرهنگ آن را در قطع رقعی منتشر کرده است.

این کتاب شامل ۹ فصل و ۳۶۴ صفحه است. در فصل نخست چالش های فلسفه ریاضیات و همچنین تفاوت های روش شناسی ریاضیات با سایر علوم بررسی شده است. در فصل های بعدی به معرفی مکاتب مختلف فلسفه ریاضی ، مشکلات مربوط به این مکاتب، تفاوت ها و شباهت های این مکاتب پرداخته شده است.

مهم ترین مکاتب فکری عبارت اند از: واقع گرایی، ضدواقع گرایی، ساختارگرایی، افسانه گرایی و استعاره . نویسنده با مثال های مشهور ریاضی نظریه های مختلف در فلسفه ریاضی را تبیین کرده است. همچنین بخش هایی را به کاربردپذیری ریاضیات و کارایی آن در سایر علوم تجربی از جمله فیزیک و تأثیر مثبت یا منفی داشتن این کاربردپذیری در این علوم اختصاص داده است.

بنا بر نظر کولی ون مهم ترین چالش و مسألۀ پیش روی ریاضیات باور یا عدم باور به هویت های مجرد ریاضی است، فلاسفه و ریاضیدانان معاصر هر کدام نظرات مختلفی درباره هویات ریاضی داشته اند؛ برخی از آنها معتقدند که این هویات وجودی خارجی دارند و برخی دیگر خلاف این عقیده را دارند.

همچنین برخی فلاسفه براهینی علیه واقع گرایی ارائه کرده اند و برخی هم با تبیین های مختلفی سعی در دفاع از واقع گرایی داشته اند. در فصل آخر نیز نویسنده قضایای مختلف ریاضی را از دیدگاه فلسفی مورد بررسی قرار داده است.

مترجم کتاب عقیده دارد که کتاب حاضر از این لحاظ که به شیوه ای آموزشی و با نگاهی بی طرف ، زبانی روشن و روشی جذاب به مباحث فلسفه ریاضیات معاصر پرداخته است یکی از بهترین نمونه ها در میان کتاب های فلسفه ریاضی در سطح جهان است.