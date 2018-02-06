نمایشنامه خوانی «وقتی کبوتران ناپدید شدند» در تئاتر مستقل تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تئاتر مستقل تهران، نمایشنامه «وقتی کبوتران ناپدید شدند» به نویسندگی سُفی اُکسانِن، محسن ابوالحسنی و کارگردانی هستی حسینی در تئاتر مستقل تهران خوانده می شود.

این نمایشنامه خوانی با هدف معرفی نمایشنامه «وقتی کبوتران ناپدید شدند» انجام می شود و بازیگرانی همچون بهناز جعفری، مهدی کوشکی، شهروز دل افکار، مجید نوروزی، محسن ابوالحسنی، سجاد باقری، داراب داداش زاده، ریحانه رنجبر، مونا شریفی، صبا ایزدپناه، داوود پورحمزه و الناز شهبازی نقش خوان های این نمایشنامه خوانی هستند.

پروژه خواندن و معرفی نمایشنامه های به روز و جدید ضرورتی است که تئاتر امروز ما به آن نیاز دارد که در همین راستا این پروژه با برنامه ای بلندمدت متون جدیدی را پیشنهاد می دهد تا کمک کند نمایشنامه های تکراری کمتر به صحنه بروند.

نمایشنامه «وقتی کبوتران ناپدید شدند» ۲۶ و ۲۷ بهمن ساعت ۱۸:۳۰ در تئاتر مستقل تهران خوانده می شود.

سُفی الینا اُکسانِن زاده ۷ ژانویه ۱۹۷۷ نویسنده فنلاندی است که «تطهیر» مشهورترین رمان او در سال ۲۰۰۸ منتشر شد و چندین جایزه برای او به‌ همراه داشت. فیلمی با همان نام نیز در سال ۲۰۱۲ از روی این رمان ساخته شده است.