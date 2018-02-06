فراخوان روحانیون حج تمتع سال ۹۷

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی پروانه با اعلام این خبر گفت : روحانیون واجد شرایط اعزام به حج تمتع ۹۷ که این مدیریت برای آنها پیامک ارسال کرده است با مراجعه به صفحه شخصی خود در سامانه کارگزاران فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری به آدرس http://beseh-farhangi.hajj.ir آمادگی خود را برای اعزام اعلام کنند.

وی با اشاره به تسریع در فرآیند تعیین روحانیون حج ۹۷ تصریح کرد: در مرحله اول فراخوان روحانیون حج تعداد ۵۷۵ روحانی واجد شرایط امسال برای ثبت‌نام واعلام آمادگی دعوت شده‌اند.

مدیر جذب و ساماندهی معاونت فرهنگی حوزه نمایندگی ولی فقیه با اشاره به اینکه این افراد باید تا پایان روز جمعه ۲۰ بهمن ماه در سامانه کارگزاران فرهنگی حوزه نمایندگی ولی فقیه آمادگی خود را اعلام کنند، افزود: روحانیون دعوت شده بر اساس اولویتهای مصوب در گردونه تخصیص استانها قرار گرفته اند و بعداز اعلام آمادگی باید به دفاتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در مناطق بر اساس محل سکونت خود مراجعه نموده وضمن تکمیل فرم خود اظهاری برای تایید توانایی جسمانی به هیئت های پزشکی معرفی شوند.

وی با تاکید براینکه انصراف بعد از اعلام آمادگی می‌تواند به محدودیت در اعزامهای بعدی متقاضیان منجر شود، اظهار کرد: با توجه به گرمای موسم حج ، افرادی که به دلایل پزشکی توان همراهی با کاروان را ندارند حتما از اعلام آمادگی خودداری کنند.

حجت الاسلام پروانه گفت: روحانیونی که امکان اعزام برای امسال را ندارند انصراف خود را در موعد مقرر درسامانه http://beseh-farhangi.hajj.ir اعلام کنند تا از فهرست سال ۹۷ حذف شوند و دراولویت اعزام سال بعد قرار گیرند.

مدیر جذب و ساماندهی معاونت فرهنگی حوزه نمایندگی ولی فقیه با اشاره به اینکه پس از ثبت‌نام از زائران و مشخص شدن کاروانهای حج تمتع ازمعین و معینه‌ها برای همکاری دعوت خواهد شد ، افزود: شورای ارتقاء و تبدیل وضعیت روحانیون عمره به معین ومعین به روحانی کاروان در چهار منطقه بعثه مقام معظم رهبری تشکیل و پرونده کلیه کسانی که شرائط لازم را داشته باشند بررسی و بر اساس نیاز مجموعه نسبت به ارتقاء وتبدیل وضعیت آنها اقدام خواهد شد.

