انهدام باند سارقان منزل با ۱۲۸ فقره سرقت در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی قزوینف سردار مهدی محمودی در این باره اظهار داشت: به دنبال وقوع چندین فقره سرقت منزل در شهرستان های قزوین و تاکستان و ایجاد جو ناامنی و نارضایتی بین اقشار مردم، ماموران پلیس آگاهی با تشکیل کارگروهی، موضوع شناسایی و دستگیری سارقان را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: ماموران با تلاش های شبانه روزی، بررسی تحقیقات و اقدامات اطلاعاتی از وجود ۴ سارق حرفه ای در این سرقت ها مطلع شدند.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه در بررسی های انجام شده مشخص شد، سارقان با استفاده از ۴ دستگاه خودرو سواری به صورت حرفه ای اقدام به سرقت طلاجات و پول نقد از شهروندان می کردند، افزود: مخفیگاه یکی از سارقان در شهرستان تاکستان شناسایی و مورد مراقبت نامحسوس قرار گرفت که در یک عملیات غافلگیرانه حین تردد با خودرو پژو "پارس" به همراه همسرش دستگیر و در بازرسی از خودرو، مبالغ زیادی پول نقد کشف شد.

وی افزود: با انتقال متهمان به پلیس آگاهی، آنان ابتدا منکر هرگونه بزه انتسابی بودند ولی در مقابل ادله و مستندات پلیس به چندین فقره سرقت از منازل در استان های قزوین، البرز، زنجان، همدان، کهگیلویه و بویر احمد و کرمان با همدستی ۴ سارق دیگر و ۲ مالخر اعتراف کردند.

سردار محمودی اذعان داشت: کارآگاهان بلافاصله با شناسایی مخفیگاه دیگر سارقان در شهرستان "کرج" با برنامه ریزی منسجم، در یک اقدام ضربتی ۴ سارق را دستگیر و ۴ دستگاه خودرویی که در انجام سرقت ها از آنها استفاده می کردند به همراه تعدادی ابزار آلات سرقتی کشف و خودروها نیز توقیف شد.

وی با اشاره به اینکه در بازرسی از منزل متهمان تعدادی اموال سرقتی کشف و تحویل مالباختگان شد، گفت: متهمان در بازجویی های فنی به ۱۲۸ فقره سرقت اعتراف و با راهنمایی سارقان ۲ مالخر نیز در این خصوص که اقدام به خرید طلاهای سرقتی می کردند، شناسایی و دستگیر شدند.

سردار محمودی با اشاره به اینکه ارزش اموال سرقتی بیش از ۱۰ میلیارد ریال است؛ تصریح کرد: متهمان با تشکیل پرونده راهی مراجع قضائی شدند.