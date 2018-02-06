به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر دریکوند ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح پایانه برون استانی لرستان با اشاره به اینکه احداث و تکمیل ترمینال برون استانی لرستان یکی از دغدغه های چندین ساله مردم خرم آباد بوده که با تلاش مجموعه شهرداری خرم آباد امروز شاهد بهره برداری آن هستیم، اظهار داشت: در حوزه مدیریت شهری خرم آباد در ایام الله دهه فجر ۵ پروژه بهره برداری می شود که یکی از آنها ترمینال برون استانی در خرم آباد بود.

وی یادآور شد: این پایانه مسافربری ۳۶ هزار مترمربع مساحت دارد و در زیربنای ۴ هزار مترمربع در ۴ طبقه با اعتبار ۲۸ میلیارد تومان احداث شده است.

رئیس شورای شهر خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه باید به ساماندهی مناطق حاشیه ای خرم آباد توجه بیشتری شود، تصریح کرد: ساماندهی این مناطق باعث می شود آسیب های اجتماعی در سطح شهر کاهش یابد و برنامه ریزی مدیریت شهری این است که معضلات این حوزه را رفع کند.

دریکوند با تاکید بر اینکه شهرداری ها توانمندی مالی لازم را ندارند که نیاز است در این حوزه مورد حمایت قرار بگیرند، یادآور شد: برای اولین شورای شهر و شهرداری خرم آباد دارای برنامه و افق ۲۰ ساله شده و همچنین برنامه ۵ ساله با برش های یک ساله برای مدیریت شهری خرم آباد تهیه شده است.