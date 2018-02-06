به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی؛ بیش از ۷۰ نمایشگاه فرهنگی، تاریخی و هنری در ۲۵ استان و کاخ موزههای سعدآباد، نیاوران و موزه ملی ایران در ایام دهه فجر برگزار می شود.
محمدرضا کارگر مدیرکل امور موزههای کشور با اعلام این خبر گفت: همزمان با برگزاری ۷۰ نمایشگاه فرهنگی، هنری و تاریخی قرار است بیش از ۳۰ دوره و کارگاه آموزشی، نشستها و همایشهای تخصصی با محوریت موزه و میراث فرهنگی در سطح موزههای کشور برگزار می شود.
وی با اشاره به افتتاح و فعال کردن ۶ کارگاه و آزمایشگاه مرمت اشیاء فرهنگی ـ تاریخی گفت: با توجه به هماهنگی با صدا و سیمای استانها به منظور اجرای برنامههای تلویزیونی و رادیویی به منظور معرفی موزهها و میراث فرهنگی در سطح کشور همچنین اجرای برنامههای متنوع فرهنگی در سطح کشور از جمله اجرای تور قصه گویی برای کودکان در مجموعه نیاوران را در دستور کار قرار داده شده است.
این درحالی است که روز گذشته ۱۰ موزه دفاع مقدس توسط رئیس جمهوری کشور افتتاح شد و ۸ موزه خصوصی نیز در استانهای آذربایجان غربی و شرقی، اصفهان، سمنان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، فارس، مازندران، کرمانشاه و یزد قرار است در دهه فجر افتتاح شود.
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