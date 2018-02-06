پدیدآورندگان حماسه ۱۹ بهمن ۵۷ تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز و در آستانه ۱۹ بهمن روز نیروی هوایی ارتش که یادآور بیعت تاریخی همافران ارتش در روز ۱۹ بهمن ۵۷ با امام خمینی (ره) است، آیین بزرگداشت و تجلیل از ۱۰۰ نفر از حماسهآفرینان ۱۹ بهمن ۵۷ در مرکز فرماندهی آموزشهای هوایی شهید خضرایی ارتش برگزار شد.
در این مراسم که با سخنرانی حجتالاسلام محمدحسنی رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش و سردار سهدهی رییس دفتر ارتباطات نیروهای مسلح همراه بود، پدیدآورندگان حماسه ۱۹ بهمن ۵۷ توسط امیر شاهصفی فرمانده نیروی هوایی ارتش، حجتالاسلام محمدحسنی و سردار سهدهی تقدیر شدند.
کتاب «حماسه ماندگار» نیز که در رابطه با بیعت همافران ارتش با امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی در روز ۱۹ بهمن ۵۷ است، در این مراسم رونمایی شد.
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