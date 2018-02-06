آزمون های مبتنی بر تست مخرب ترین نوع آزمون است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود امانی طهرانی مدیرکل دفتر تألیف کتابهای درسی ابتدایی و متوسطه نظری درباره مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش مبنی بر حذف آزمون در مدارس ابتدایی و آزمونهای ورودی مدارس خاص در پایه هفتم، گفت: این مصوبه از سه منظر قابل بررسی است.
وی ادامه داد: از منظر اول، متأسفانه آزمونهای نامعتبر ضربهای بسیار جدی به برنامههای درسی و رشد دانشآموزان وارد میکند و دانشآموزانی که باید در زمینه موضوعات درسی به رشد برسند، خود را برای آزمونهایی که با اهداف دروس سازگاری کامل ندارند، آماده میکنند و فرایند آموزشی که میتواند یک فرایند جذاب و رشد دهنده باشد، با چنین آزمونهایی تبدیل به فرایندهای غیر جذاب و نامأنوس میشود که با اهداف آموزشی تناسبی ندارند.
امانی طهرانی بیان داشت: به عنوان مثال اگر یکبار کتاب تاریخ را از منظر خواندن، فراگیری، لذت بردن و گفتوگو پیرامون آن و بار دیگر این کتاب را با هدف امتحان، مورد مطالعه قرار دهیم، در حالت اول خواندن کتاب تاریخ لذت بخش و جذاب است و در حالت دوم، خواندن این کتاب غیر جذاب و از روی اجبار و تکلیف است.
مدیرکل دفتر تألیف کتابهای درسی ابتدایی و متوسطه نظری با بیان اینکه ذینفعان آموزش و پرورش تلاش کنند تا به برنامه درسی و دانشآموز آسیب وارد نشود، اضافه کرد: از منظر دوم، جدا کردن دانشآموزان به دلیل استعدادهای تحصیلیشان از یکدیگر نه به نفع دانشآموزانی است که استعدادهای برتری دارند و نه دانشآموزان دیگر.
امانی طهرانی خاطرنشان کرد: محیط طبیعی جامعه در مدرسه باید وجود داشته باشد، در این حالت کودکان میآموزند که با همدیگر رشد و به یکدیگر کمک کنند و همه آنها در این فرایند مشارکت داشته باشند.
وی بیان داشت: زمانی که بین مدرسهها از لحاظ استعدادهای دانشآموزان تفاوت قایل شویم، به نوعی فضای غیر واقعی را به مدارس تحمیل کردهایم. رقابتی که درون مدارس حاصل از جداسازی دانشآموزان شکل میگیرد، به کودکان دارای استعدادهای برتر آسیب روحی و روانی میرساند و مدارس عادی را از حالت توزیع نرمال و طبیعی خارج میکند.
مدیرکل دفتر تألیف کتابهای درسی ابتدایی و متوسطه نظری تصریح کرد: بهتر است که همه استعدادها در مدارس توزیع شوند و برای پرورش نخبگی برنامه داشته باشیم و نه پرورش نخبگان.
امانی طهرانی در تعریف پرورش نخبگی گفت: باید در مدرسه بسترهایی وجود داشته باشد که همه دانشآموزان در همه زمینهها رشد کنند و هرکسی در زمینههایی که استعدادش بروز مییابد، رشد کند و آن جنبه خاص رشد خود را نشان دهد.
وی افزود: در این حالت یک نفر در هنر، دیگری در ورزش، فردی در علم، در فعالیتهای اجتماعی و ... استعدادهایش بروز مییابد.
مدیرکل دفتر تألیف کتابهای درسی ابتدایی و متوسطه نظری خاطر نشان کرد: کشوری مانند کره جنوبی به این موضوع پرداخته است و در آن کشور در تمام مدارسی که آموزش عمومی را ارائه میدهند، مدارس خاص نداریم.
امانی طهرانی ابراز داشت: در دوره متوسطه در کره جنوبی در کل کشور برای کسانی که نخبگی علمی دارند، دوازده مدرسه وجود دارد که به آنها «Korean Academic School» گفته میشود.
وی ادامه داد: این مدارس خاص که نخبه گان علمی را پرورش میدهند، فقط دوازده مدرسه در کل کشور کره جنوبی و فقط در دوره دوم متوسطه است. در مقایسه با کره جنوبی در ایران، در حال حاضر در هر منطقه آموزشی، یک مدرسه تیزهوشان برای دختران و یکی برای پسران راه اندازی کردهایم و حدود هفتصد منطقه هم در ایران داریم؛ در نتیجه درصد پوشش ما در این زمینه درصد قابل دفاعی نیست و در این زمینه افراط شده است.
مدیرکل دفتر تألیف کتابهای درسی ابتدایی و متوسطه نظری یادآور شد: از منظر سوم، در میان آزمونهایی که منجر به گزینش دانشآموزان میشود، آزمونهای مبتنی بر تستهای چهارگزینهای، جزو مخربترین آزمونهاست و برخی از کشورها این آزمونها را در کل فرایند آموزشی ممنوع کردهاند و در این کشورها فقط سوالاتی طراحی میشوند که پاسخ ساز هستند و دانشآموزان در حین نوشتن پاسخ به دنبال استدلال آن بر میآیند و یادگیریهای خود را در همه ابعاد به نمایش میگذارند.
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