ظرفیت تامین آب آذربایجان غربی به ۱۲ مترمکعب درثانیه می رسد

رسول اکبری ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه در حال حاضر ظرفیت تامین آب استان۹.۴ مترمکعب در ثانیه است افزود: با اتمام پروژه های در دست اجرا این میزان با ۲۸ درصد رشد به ۱۲ مترمکعب در ثانیه افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه هم اکنون ۳۸ طرح و ۹۷ پروژه از محل اعتبارات ملی،ملی استانی،احیای دریاچه ارومیه، مصوبات سفر و استانی در دست اجراست ادامه داد: هم اکنون این طرح ها باصرف اعتباری بالغ بر ۱۱۰۰۰ میلیارد ریال در حال اجرا هستند.

اکبری پیشرفت فیزیکی این طرح ها را ۷۶ درصد عنوان کرد و افزود: با اتمام این طرح ها شاخص بهره مندی از شبکه جمع آوری و تصفیه بهداشتی فاضلاب از ۶۳ درصد به ۷۵ درصد ارتقا خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی با بیان اینکه۱۰۰درصد جمعیت شهری استان تحت پوشش خدمات این شرکت هستند اضافه کرد: منابع تامین آب شرب شهری استان ۵۱ درصد سطحی و ۴۹ درصد زیرسطحی است.

اکبری با اعلام اینکه هم اکنون ۱۱شهر استان تحت پوشش فاضلاب شهری است گفت: در زمان حاضر ۶۳درصد جمعیت استان تحت پوشش شبکه فاضلاب است درحالیکه در کشور حدود ۴۰ درصد است.

وی با بیان اینکه ۳۱.۵میلیون مترمکعب در سال از محل آبهای سطحی و زیرزمینی افزایش تامین آب داشته‌ایم که لزوم فرهنگسازی در بخش مصرف آب ضروری است اظهارداشت: طی چهارسال ظرفیت جمع‌آوری فاضلاب استان از ۲۰۰هزار مترمکعب در شبانه‌روز، به ۳۰۰هزار مترمکعب در شبانه روز رسیده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص وضعیت شبکه فاضلاب شهرک گلمخانه افزود: در شهرک گلمان از سه سال پیش تا زمان اتمام پروژه شبکه فاضلاب این منطقه با ماشین های لجن کش تک تک چاه های جذبی همشهریان را که تخلیه می‌کنیم که ماهیانه ۸۰۰ میلیون تومان برای شرکت آب و فاضلاب استان هزینه ایجاد می‌کند.

وی یاد آورشد: این کار خارج از وظایف شرکت است و در کل کشور بی نظیر است اما جهت رضایت همشهریان ساکن در این شهرک تا اتمام شبکه فاضلاب شهرک گلمانخانه ادامه خواهیم.

اکبری از کاهش مدت زمان ساخت و اتمام پروژه ها ی شرکت از ۱۲ سال به سه سال خبر داد و گفت: در دهه فجر، پروژه تامین آب مساکن مهر شاهین‌دژ و ایستگاه پمپاژ فاضلاب مساکن مهر بوکان به بهره برداری خواهد رسید.

وی در ادامه با بیان پروژه‌های مصوب از محل اعتبارات احیای دریاچه ارومیه افزود: در این زمینه احداث شبکه جمع‌آوری فاضلاب، خطوط اصلی و انتقال به طول یک هزار و ۱۰۰ کیلومتر، احداث تصفیه‌خانه‌های فاضلاب به ظرفیت ۱۱۵ هزار و ۵۶۳ متر مکعب در شبانه‌روز، احداث ایستگاه پمپاژ با ۳۰ واحد و نیز اعتبار مصوب پنج هزار و ۱۶۴ میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.

اکبری گفت: از اقدامات انجام شده در این رابطه می‌توان به احداث شبکه جمع‌آوری فاضلاب، اصلی و خط انتقال به طول ۱۶۰ کیلومتر، افزایش ظرفیت تصفیه‌خانه‌های فاضلاب به میزان ۵۲ هزار و ۳۷۲ متر مکعب در شبانه‌روز، احداث دو واحد ایستگاه پمپاژ و کل اعتیار دریافتی یک هزار و ۱۳۰ میلیارد ریال اشاره کرد.