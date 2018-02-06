به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال تایلند در پایان مرحله گروهی فوتسال جام ملتهای آسیا در رده دوم گروه چهارم قرار گرفت و در مرحله یک چهارم نهایی که روز پنجشنبه برگزار می شود، حریف ایران شد.

خوزه ماریا پازوس سرمربی تیم ملی تایلند با اشاره به رویارویی تیمش با ایران، گفت: ما بزرگترین چالش را در مرحله یک چهارم نهایی داریم. برای من، ایران سومین تیم برتر جهان است. اگر آنها در حالت صد درصد خود بازی کنند، در آسیا هیچ تیمی نمی تواند آنها را شکست بدهد.

سرمربی تایلند ادامه داد: با این حال اگر ایران در بهترین سطح خود بازی نکند و ما هم مثل بازی امروز با قرقیزستان باشیم، ما می توانیم یکی از تیم هایی باشیم که می توانیم ایران را شکست بدهیم.

خوزه ماریا درباره پیروزی تایلند برابر قرقیزستان هم گفت: بازی امروز ما واکنشی به شکست قبلی برابر لبنان بود. ما به هواداران و کشورمان احترام می گذاریم. در بازی قبل با لبنان خیلی بد بازی کردیم. در واقع ما فقط بد بازی نکردیم بلکه اصلا بازی نکردیم! تیم ما در آن مسابقه در زمین نجنگید.

وی افزود: امروز ما تایلند واقعی را دیدیم؛ تایلندی که هرکسی انتظارش را داشت. تیمی که من به عنوان مربی به آن احساس افتخار دارم. بعد از بازی با لبنان فشار زیادی روی ما بود و خیلی ناامید بودیم. می بایست اعتماد به نفس بازیکنانمان را ریکاوری می کردیم. بازیکنان تایلند به چیز خاصی نیاز ندارند. آنها فقط نیاز دارند که مانند خودشان بازی کنند زیرا ما تیم خوبی هستیم؛ تیم خیلی خوبی!