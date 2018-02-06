گسترش حملات هوایی آمریکا در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی‌بی‌سی، نیروهای آمریکائی در افغانستان اعلام کردند که عملیات‌های هوایی خود را در این کشور افزایش داده‌اند.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، این عملیات ها بیشتر در ولایات بدخشان و هلمند با استفاده از بمب‌افکن‌های B۵۲ آمریکائی انجام شده ‌است.

در بیانیه صادره از سوی نیروهای «حمایت قاطع» در افغانستان ادعا شده که این نیروها بمباران دقیقی را در شمال افغانستان انجام دادند که هدف آن نابودی منابع درآمدی گروه طالبان، مراکز آموزشی و شبکه‌ های حمایتی این گروه بوده ‌است.

در این بیانیه آمده است که هدف نیروهای مذکور انجام عملیات های هوایی برای انهدام مراکز آموزشی گروه طالبان در ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان بوده تا نتوانند در نزدیکی مرزهای تاجیکستان و چین برای فعالیت های تروریستی برنامه ریزی کنند.