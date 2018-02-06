۸ هزار شغل در بخش اشتغال فراگیر و روستایی ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصرسه شنبه در جلسه کار گروه تخصصی اشتغال و رفع موانع تولید که در استانداری برگزار شد اظهارداشت:کارگروه های اشتغال در سطح شهرستانهای استان به ریاست فرماندار هر شهرستان فعال شده است و برنامه ها را پیگیری می کند.

وی اضافه کرد: نیاز امروز جامعه تولید و اشتغال است و مهار بیکاری دغدغه اصلی دولت و نظام است و ما نیز در استان در این زمینه جدی هستیم.

حبیبی تصریح کرد: تعهد استان برای ایجاد اشتغال در سال جاری تعداد ۲۰ هزار فرصت شغلی است که سامانه رصد نشان می دهد به اهداف خود نزدیک شده ایم اما هنوز نتوانسته ایم پاسخگوی نیاز مجموعه بیکاران استان باشیم.

وی یادآورشد: با پرداخت تسهیلات اشتغال فراگیر و روستایی بیش از ۸ هزار فرصت شغلی جدید در استان ایجاد می شود و در این زمینه از دستگاههای اجرایی درخواست می کنیم پیگیری لازم را انجام دهند.

حبیبی گفت: سهم استان قزوین از اعتبارات اشتغال روستایی بالغ بر ۱۳۳ میلیارد تومان است که برای جذب آن نگرانی نداریم اما باید مراقب باشیم و نظارت کنیم تا این تسهیلات در محل واقعی خود هزینه شود.

وی بیان کرد: فرمانداران و دستگاه های متولی موظفند روند ثبت نام و همچنین هدف گذاری صحیح هزینه کرد این تسهیلات را کنترل کنند تا از مسیر منحرف نشویم.

حبیبی اضافه کرد: تاکنون ۵۸۰۰ نفر برای دریافت تسهیلات اشتغال روستایی ثبت نام کرده اند و کمیته های کارشناسی نیز بزودی بررسی طرح ها را آغاز می کنند.

معاون اقتصادی استانداری قزوین یادآورشد: این تسهیلات در ۱۵ رسته شناسایی شده و با یارانه اختصاصی قابل پرداخت به متقاضیان در بخش اشتغال فراگیر توزیع می شود.

وی اضافه کرد: در زمینه پرداخت تسهیلات اشتغال به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی از بانک ها انتظار می رود تا پایان سال نسبت به پرداخت همه پرونده ها اقدام کنند تا بتوانیم برای سال جدید سهم بیشتری را جذب کنیم.

حبیبی اظهارداشت: گزارش اداره کل تامین اجتماعی استان مثبت ارزیابی می شود، زیرا جهت گیری، برنامه ریزی و هدف گذاری آن مناسب است و تعداد بیمه شدگان اصلی و اجباری بیانگر روند رو به رشد استان در حوزه اشتغال است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار در ادامه باارائه گزارشی از پرداخت تسهیلات بانکی، طرح رونق تولید (بهین یاب) اظهارداشت: با توجه به روزهای پایانی سال باید بگونه ای برنامه ریزی کنیم تا ضمن پرداخت تسهیلات از اهداف پیش بینی شده عقب نمانیم.

حبیبی افزود: از ابتدای شروع طرح رونق تولید در قالب سامانه بهین یاب از محل اعتبارات سال ۱۳۹۶، بیش از ۴۰۰ فقره تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است که بر اساس ارزیابی وزارت صنعت، معدن و تجارت، استان قزوین دارای رتبه چهارم از نظر تعداد پرداخت و رتبه پنجم از نظر میزان مبلغ پرداخت در سطح کشوراست.

وی مجموع ثبت نام شده های این طرح را ۱۷۰۰ مورد دانست و گفت: در کارگروه های فرعی درخواست متقاضیان بررسی شده و تعدادی از درخواست ها به دلایل فنی رد شده وتعداد دیگری نیزبدلیل مراجعه نکردن متقاضی بلاتکلیف مانده که دستگاه های متولی از جمله جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و میراث فرهنگی باید هرچه زودتر نسبت به تعیین تکلیف و جایگزینی آن اقدام کنند.

حبیبی با تاکید بر نظارت دقیق بر تسهیلات پرداختی به متقاضیان تصریح کرد: سامانه نظارت بر پرداخت ها فعال شده و فرمانداری ها و دستگاه های مرتبط باید به طور دقیق دستورالعمل های این سامانه را اجرا کنند تا براساس سیاست های دولت در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال حرکت کنیم.