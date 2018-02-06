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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۹:۲۵

نتانیاهو: برای همه سناریوها آماده‌ایم/ ما را آزمایش نکنید!

نتانیاهو: برای همه سناریوها آماده‌ایم/ ما را آزمایش نکنید!

نخست وزیر رژیم صهیونیستی طی سخنانی مدعی شد که این رژیم آمادگی مقابله با همه سناریوها را دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه یاوه گویی های خود و در سخنانی که نشانه وحشت تل آویو از روند تحولات منطقه و پیروزی های محور مقاومت را نشان می دهد، مدعی شد:  رژیم صهیونیستی آمادگی لازم را برای تمامی سناریوها دارد. توصیه می کنم که ما را آزمایش نکنید.

نتانیاهو که به همراه اعضای کابینه این رژیم امروز به بلندی های اشغالی جولان رفته بود، در پایان بازدید با تقدیر از نظامیان صهیونیست گفت: من تحت تاثیر تلاش های گسترده نظامیان (اسرائیلی) قرار گرفته ام که به اینجا آمده اند.

وی در ادامه مدعی شد: مقاصد ما صلح طلبانه است اما برای مواجهه با هر سناریویی آماده هستیم و من به هیچ کسی توصیه نمی کنم که سعی در امتحان کردن ما داشته باشد.

کد مطلب 4221487

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