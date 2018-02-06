پردیس ملت جای خوبی برای جشنواره فیلم فجر است/ واکنش به «لاتاری»

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی حیدریان رییس سازمان سینمایی درباره فیلم های حاضر در سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر بیان کرد: به نظرم نفس گفتگو خوب و لازم است و جشنواره و نشست ها تمرینی برای گفتگو کردن است. هر مراسمی و جشنواره ای مستلزم انتخاب است و آن هم گروهی برای انتخاب می خواهد و این معنای این نیست که آنهایی که نیستند و آثاری که انتخاب نشده اند نامناسب بوده اند و باید بپذیریم که ما هر ساله تعداد محدودی از آثار را می توانیم در جشنواره داشته باشیم.

حیدریان توضیح داد: هر جشنواره ای برای خودش سمت و سویی دارد و بر اساس آن آثار آن جشنواره انتخاب می شوند ولی باید در شفاف تر شدن این رویکرد و انتخاب کسانی که سنجش دقیقی دارند تلاش کنیم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره حضور فیلم سینمایی «لاتاری» با نگاه انتقادی اش در این جشنواره اظهار کرد: این موضوع مربوط به هیات انتخاب است. به نظر من نباید اصرار داشته باشیم که فیلم ها موضع دولت را داشته باشند. دولت به عنوان نهادی که مسئول است باید راهبرد اصلی و رسمی مملکت را تعریف کند. به نظرم حضور فیلم سینمایی «لاتاری» با آن موضوع در جشنواره خطرناک نیست. سینمای ما فراتر از این حرف ها است که موضوعات آن به عنوان مواضع رسمی دولت تلقی شود. همه می دانند که ما سینماگرانی با نظرات متفاوت داریم که این خود یک امتیاز است و باید قضاوت مردم را اصل بدانیم و اجازه بدهیم که سینماگران نظرات خود را بگویند.

رییس سازمان سینمایی درباره مکان برگزاری جشنواره بیان کرد: به نظرم اگر ما به دنبال برگزاری یک جشنواره حرفه ای هستیم این پردیس جای خوبی است چون پیش از این بسیاری اعتقاد داشتند که بسیاری از افراد غیرسینمایی و غیررسانه ای در سالن های همایش حضور دارند.

وی درباره حواشی های ایجاد شده درباره آرای مردمی و امکان مهندسی کردن این آرا بیان کرد: مسئول برگزاری این بخش خانه سینما است و باید از آنها اطلاعات لازم را دریافت کنیم اما باید بگویم در این بخش تاکید ما بر این بوده است که حرفه ای برگزار شود. همیشه نقدهایی درباره این موضوع وجود داشته است مبنی بر اینکه بعضی از دست اندرکاران می توانند به شیوه غیرحرفه ای آرای مردم را اخذ کنند بر همین اساس فکر می کنم شیوه رای گیری امسال حرفه ای است. اختلالاتی که در کار پیش می آید به نظرم مقداری طبیعی است و امشب طبق گزارشی که از خانه سینما گرفتم دوستان در حال رفع نقص هستند. امیدواریم این روش عادلانه تر و امانت دارانه نسبت به آرای مردمی باشد.

وی درباره تماشای فیلم ها قبل از برگزاری جشنواره توسط نمایندگان مجلس اظهار کرد: تحقیقا عرض می کنم که مطلقا هیچ کس فیلم ها را قبل از برگزاری جشنواره ندیده است. امسال این اتفاق رخ نداد. من شهادت می دهم که ما چنین به چیزی معتقد و قائل نیستیم و اجازه هم ندادیم که حتی یک فیلم توسط کسی خارج از هیات انتخاب شده باشد.

حیدریان در پایان تاکید کرد هیچ فیلم حاضر در جشنواره مشکل پروانه نمایش پیدا نمی کند.