موگرینی بر حمایت از حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر حمایت این اتحادیه از حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه تاکید کرد.

«فدریکا موگرینی» با اعلام این مطلب افزود که ترکیه نخواهد توانست از طریق عملیات نظامی در شمال سوریه امنیت خود را تقویت کند.

وی طی سخنانی در پارلمان اروپا گفت: حل موضوع از طریق ایجاد جبهه های جدید ممکن نیست. امنیت حقیقی باید بر راهکار سیاسی از طریق مذاکرات استوار باشد.

موگرینی همچنین ادامه داد که عملیات نظامی در شمال سوریه موجب امنیت بیشتر ترکیه نخواهد شد.