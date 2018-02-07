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۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۲۱

در راستای قطعنامه شورای امنیت؛

مسکو اخراج کارگران کره شمالی از روسیه را آغاز کرد

مسکو اخراج کارگران کره شمالی از روسیه را آغاز کرد

سفیر روسیه در پیونگ یانگ از آغاز فرایند اخراج کارگران کره شمالی از کشورش بواسطه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «الکساندر ماتسه گورا» سفیر روسیه در کره شمالی گفت: روسیه فرایند اخراج کارگران کره شمالی را در راستای قطعنامه شورای امنیت که در ماه دسامبر به تصویب رسیده بود آغاز کرده است.

ماتسه گورا در ادامه گفت: برای اجرای زودهنگام این قطعنامه تعداد زیادی از فرمانداران در روسیه اخراج کارگران کره شمالی را آغاز کرده اند که این امر پایبندی روسیه به مصوبات شورای امنیت را نشان می دهد.

به گفته این مقام روسی، اخراج کارگران کره شمالی تاثیر زیادی بر اقتصاد روسیه بویژه در «شرق دور» که ۱۲ هزار کارگر کره ای در این مناطق حضور دارند خواهد داشت.

وی در ادامه تاکید کرد که روسیه برای اخراج کارگران کره شمالی به هیچ وجه به زور متوسل نمی شود.

کد مطلب 4222089
عبدالحمید بیاتی

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