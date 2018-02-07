ثبت ۱۹ هزار ملک دولتی در سادا/بیش از ۴ هزار ملک بی سند

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد احمدی ظهر امروز چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: سال گذشته دولت و وزارت اقتصاد در کنار سایر پروژه های اقتصاد مقاومتی یک پروژه اولویت دار به نام مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت را ایجاد و بر اساس آن اقدامات را در نظر گرفتند.

وی افزود: در اقدامات مربوط به این پروژه دو فعالیت خیلی مهم است؛ یکی شناسایی و ثبت اموال غیرمنقول دولتی (بیشترین حجم دارایی های دولت) که بر اساس آن سامانه سادا طراحی و دستگاه ها مؤظف به ثبت اموال غیرمنقول در این سامانه هستند.

رئیس اداره اموال دولتی و اوراق بهادار خوزستان تصریح کرد: در سال ۹۴ تعداد دو هزار ملک در خوزستان ثبت شده بود که امروز به ۱۹ هزار ملک ثبت شده افزایش پیدا کرده است. همچنین در این سامانه باید اول اطلاعات ثبت و بعد هم تکمیل شوند؛ میانگین تکمیل اطلاعات این ۱۹ هزار ملک در حال حاضر ۷۰ درصد است.

احمدی بیان کرد: بیشترین آمار ثبت املاک در خوزستان و هم رده با مشهد و تهران به ثبت رسانده ایم؛ در خصوص میزان درصد تکمیل اطلاعات نیز جزو استان های اول هستیم.

وی با اشاره به اینکه بخشی از اموال ثبت شده در سامانه سادا بدون سند هستند، بیان کرد: در این راستا چهار هزار و ۳۰۰ ملک ثبت شده در سامانه سادا خوزستان فاقد سند هستند.

رئیس اداره اموال دولتی و اوراق بهادار خوزستان با انتقاد از همکاری بد ادارات استان خوزستان گفت: به اهمیت این موضوع واقف نیستند و از آنها تقاضا داریم که نسبت به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشند.

احمدی یادآور شد: در سال ۹۳ اطلاعات ۱۲ هزار خودروی خوزستان را در سامانه ها به صورت ثبتی داشتیم که امروز این آمار به هشت هزار خودرو رسیده است؛ یعنی چهار هزار خودرو تاکنون ساماندهی و آنها به دلایل مختلف مثل اسقاط یا فروش از چرخه فعالیت خارج شده اند.

رئیس اداره اموال دولتی و اوراق بهادار خوزستان در پایان خبر داد: در زمینه آمار خودروها استان خوزستان جزو استان های اول در تعداد خودروهای دولتی است.