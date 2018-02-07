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۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۱۸

اسلحه آتش خاموش کن ساخته شد

اسلحه آتش خاموش کن ساخته شد

به تازگی اسلحه ای ساخته شده که می تواند هر مانعی از سیمان گرفته تا شیشه ضدگلوله را سوراخ کند و آتش ورای این موانع را با اسپری کردن آب خاموش کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازورج، به تازگی در نیروی هوایی و دریایی آمریکا از فناوری جدید استفاده می شود که به آتش نشانان اجازه می دهد از پشت هر مانعی آتش را خاموش کنند.

PyroLance یک اسلحه آبی است که می تواند فولاد، سیمان، آجر یا شیشه ضدگلوله را سوراخ کند و آتش را در ورای چنین موانعی با آب خاموش کند. این اسلحه در حقیقت به وسیله  آب با فشار و گرانیت سوراخی ۳ میلی متری در مانع  ایجاد می کنند. سپس آب از طریق سوراخ به روی شعله های آن سوی مانع اسپری می شود. PyroLanceمی تواند در ۳ ثانیه موانع را سوراخ کند.

تاکنون چند فرودگاه و سازمان آتش نشانی در سراسر جهان این فناوری را به کار گرفته اند.

علاوه بر نیروی هوایی و دریایی آمریکا، فرودگاه هیوستن و کارخانه موتور رولزرویس نیز این فناوری را استفاده می کنند.

اما به گفته اسکات الکساندر رئیس شرکت تولید کننده آتش نشانان تصور می کند این فناوری آنها را بیکار می کند.

الکساندر در این باره می گوید: این فناوری آنها را از خطر حفظ می کند. هزینه هر سیستمPyroLance از ۱۵ تا ۸۰ هزار دلار است.

در این اسلحه از فناوری UHPیا فشار افزوده استفاده می شود و از مصرف آب نیز می کاهد.

کد مطلب 4222197
شیوا سعیدی

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