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۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۴۵

قلم هوشمند اپل در هوا طراحی می کند

قلم هوشمند اپل در هوا طراحی می کند

یک شرکت فناوری حق امتیاز اختراع قلمی هوشمند را ثبت کرده که به وسیله آن می توان روی سطوح غیر هوشمند و حتی در هوا نیز طراحی کرد.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، در حال حاضر قلم هوشمند اپل فقط با دستگاه iPad Pro کار می کند، اما به نظر می رسد این شرکت برنامه های وسیع تری برای آن در نظر دارد. آخرین حق امتیاز اختراع ثبت شده شرکت نشاندهنده دستگاهی است که می تواند روی هر سطح و حتی روی هوا هم بنویسد.

قابلیت نوشتن روی هوا به وسیله حسگرهای دوربین روی لپ تاپ یا مانیتور فعال می شود. در توضیح این حق امتیاز آمده است: «ایجاد محتوا با استفاده از دستگاه الکترونیکی روی سطوح غیر الکترونیکی». این توضیح نشان می دهد از همین فناوری می توان روی کاغذ معمولی نیز استفاده کرد.

 مهندسان اپل در حق امتیاز روش دیگری را نیز ذکر کرده اند. در روش دوم نوک قلم  به فشار حساس است و می تواند ضربات و حرکات آن را ثبت کند. فرد می تواند به راحتی این قلم را در فضای سه بعدی حرکت دهد و به این ترتیب طراحی های دو و سه بعدی انجام دهد.

در این حق امتیاز قلم برای طراحی اشیای سه بعدی و حتی یادداشت نویسی در لپ تاپ به کار می رود. بنابراین چنین دستگاهی احتمالا قابلیت های متعددی خواهدداشت.

کد مطلب 4222209
شیوا سعیدی

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