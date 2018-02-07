آتش ساختمان اداری وزارت نیرو بدون خسارت سنگین مهار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی در نشست خبری حادثه حریق ساختمان حرارتی وارت نیرو اظهار کرد: این ساختمان مشتمل بر ۸ طبقه روی زمین و ۵ طبقه زیرزمین بود که آتش سوزی در منطقه منفی ۴ اتفاق افتاد. بعد از حضور آتش نشان ها حدود ۷۰ نفر از کارمندان که در ساختمان بودند، خارج می شوند و این حادثه هیچ گونه مصدومی نداشت.

وی با بیان اینکه در طبقه منفی ۴ اسناد قدیمی با حجم زیادی از کاغذ و پوشه و پرونده وجود داشت که چیدمان نامناسبی داشتند، گفت: کاغذها که آتش می گیرند به تدریج آتش گسترده می شود و به سرعت همه طبقات را فرامی گیرد. با این حال آتش نشانان تا این لحظه حدود ۵۳ ساعت در محل حضور دارند به لطف الهی این حادثه می توانست بحران تر باشد که با تلاش همکاران بنده آتش بدون خسارت مالی شاخص و سنگین مهار شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی با بیان اینکه پس از اتمام عملیات دو دستگاه خودرو در محل حضور خواهند داشت، تصریح کرد: ممکن است حتی بعد از ۲۴ ساعت از اطفای آتش اتفاقاتی بیفتد به همین دلیل دو دستگاه حضور خواهند داشت.

ملکی تاکید کرد: دیشب ساعت دو و نیم بامداد به کانون اصلی آتش که در طبقه منفی ۴ بود نفود کردیم و ۹ صبح عملیات اطفای حریق به پایان رسید.

وی با رد این ادعا که آتش سوزی از آسانسور شروع شد، گفت: دو حریق در آسانسور داشتیم و هیچ خبری مبنی بر آتش سوزی در انباری نداشتیم. دودی از شاخک آسانسور می آمد و تصور بر این بود که آتش سوزی از این مکان است اما آتش در طبقه منفی ۴ بود شروع شد ولی از آن جا که راه خروج نداشت از چاهک آسانسور بالا آمد. همین نشان می دهد که آتش سوزی خیلی قبل تر اتفاق افتاد و ساکنان دیر متوجه شدند.

وی افزود: آتش نشان ها که رفتند دود خیلی غلیط شده بود و حجم دود این قدر بالا بود که در همان نقطه ای هم که می توانستیم نفوذ کنیم یعنی ۲۰ تا ۲۵ متری با مشکل رو به رو بوده ایم. بخش هایی از این طبقه با پارتیشن های فلزی، لایه های گچی و سقفی که با فایل ها پوشانده شده بود، مواجه شدیم.

ملکی گفت: امروز ساعات میانی بامداد در طبقه منفی۴ به اتاقی برخوردیم و وارد فضای ۳۰ متری جدید شده بودیم که هنوز حرارت خیلی بالایی داشت همین باعث شد که کل فضا را دود گرفته بود و قدر ت دید به صفر رسیده بود.

وی درباره اینکه شاید در مواردی این ساختمان به پلاسکو شباهت داشته باشد البته این ساختمان دو طبقه کمتر پلاسکو بود و قدمت آن نیز چند سال از پلاسکو کمتر بود، گفت: مهندس این ساختمان اظهار کردند که ۱۸ سال قبل این ساختمان مقاوم سازی و بسیار سبک شده و هزار و ۸۰۰ تن بار اضافه را برداشته شده است.

وی با اشاره به تشابه ساختمان شرکت برق حرارتی وزارت نیرو با ساختمان پلاسکو گفت: در حریق ساختمان های اسکلت فلزی دارند باتوجه به مقدار دمایی که در دل آتش است و باتوجه به شدت حرارت آتش که اگر حرارت تا ۵۰۰ درجه برسد مقاومت خود را تا ۵۰ درصد از دست می دهد و اگر به ۶۰۰ درجه برسد به یک باره بعد از مدتی می تواند منجر به تخریب شود و با شباهت ها بود که و تجربه تلخ پلاسکو استفاده کردیم و از بهترین روش استفاده کنیم آن هم در ساختمانی که حدود ۴۵ ساعت در آتش بود.