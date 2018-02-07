۳ طرح کشاورزی و عمرانی در شهرستان شفت بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، سه طرح کشاورزی و عمرانی در هفتمین روز از دهه مبارک فجر با اعتباری بیش از ۷۴۵میلیون تومان به بهره برداری رسید.

طرح تجهیز و نوسازی ۹۰ هکتار از شالیزارهای روستاهای بیجارسر و چوبتراشان با حضور محمدرضا محسنی فرماندار شفت و مدیران دستگاه های اجرایی این شهرستان به بهره برداری رسید و یک ایستگاه پمپاژ آب کشاورزی نیز در بیجارسر راه اندازی شد.

افتتاح یک دهنه پل عابر روستایی در شادنشین نیز از دیگر برنامه های هفتمین روز از دهه مبارک فجر در شهرستان شفت بود.

برای تکمیل و اجرای این پروژه ها بیش از ۷۴۵ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

در دهه مبارک فجر ۵۷ پروژه عمرانی، خدماتی و کشاورزی شهرستان شفت بابیش از ۹ میلیارد تومان اعتبار به بهره برداری می رسد.