سقوط یک بالگرد نظامی در مرکز تونس/ یک کشته و ۲ زخمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک فروند بالگرد نظامی در مرکز کشور تونس سقوط کرد.
بر اساس این گزارش، به دنبال این حادثه یک نفر کشته و دو تَن دیگر زخمی شدند.
تاکنون گزارش بیشتری از این حادثه و علت سقوط این بالگرد منتشر نشده است.
به دنبال سقوط یک فروند بالگرد نظامی در مرکز کشور تونس یک نفر کشته و ۲ تَن دیگر به شدت زخمی شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک فروند بالگرد نظامی در مرکز کشور تونس سقوط کرد.
بر اساس این گزارش، به دنبال این حادثه یک نفر کشته و دو تَن دیگر زخمی شدند.
تاکنون گزارش بیشتری از این حادثه و علت سقوط این بالگرد منتشر نشده است.
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