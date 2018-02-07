سقوط یک بالگرد نظامی در مرکز تونس/ یک کشته و ۲ زخمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک فروند بالگرد نظامی در مرکز کشور تونس سقوط کرد.

بر اساس این گزارش، به دنبال این حادثه یک نفر کشته و دو تَن دیگر زخمی شدند.

تاکنون گزارش بیشتری از این حادثه و علت سقوط این بالگرد منتشر نشده است.