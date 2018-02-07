  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۴۷

سقوط یک بالگرد نظامی در مرکز تونس/ یک کشته و ۲ زخمی

سقوط یک بالگرد نظامی در مرکز تونس/ یک کشته و ۲ زخمی

به دنبال سقوط یک فروند بالگرد نظامی در مرکز کشور تونس یک نفر کشته و ۲ تَن دیگر به شدت زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک فروند بالگرد نظامی در مرکز کشور تونس سقوط کرد.

بر اساس این گزارش، به دنبال این حادثه یک نفر کشته و دو تَن دیگر زخمی شدند.

تاکنون گزارش بیشتری از این حادثه و علت سقوط این بالگرد منتشر نشده است.

کد مطلب 4222429

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها